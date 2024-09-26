Що відбувається в Вугледарі і для чого він потрібен російській армії: відповідь експерта

Українські війська утримували позиції у районі Вугледара близько двох років. Проте росіяни кинули на цей напрямок масштабну кількість сил.

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупанти просунулися на схід від Вугледару та намагаються просунутися на північно-східному фланзі через Водяне та на південно-західний фланг через Пречистівку.

ЗМІ також повідомили, що нібито 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. За словами українських військових, ситуація у місті критична. Окупанти стирають місто з землі, при цьому Вугледар зручний для оборони, бо розташований на висоті.

Глобально задум російського командування може виглядати так - окупанти планували наступати у Харківській області як на крайню північну точку Донецької області, і на Вугледар - крайню південну.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна пояснює, що у своїх спробах російська армія прагнула максимально розтягнути ЗСУ.

"Фактично з двох сторін Вугледар в облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно, наші сили відбивали, завдавали шкоди. Але ворог мав успіх на західному фланзі. Коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що ворог проривається безпосередньо в Вугледар, настає той момент, коли українським військам, швидше за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних подарунків у вигляді оточення", - сказав експерт.

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