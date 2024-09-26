UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що відбувається в Вугледарі і для чого він потрібен російській армії: відповідь експерта

Фото: експерт пояснив, що відбувається у Вугледарі (Getty Images)
Автор: Юлія Акимова, Наталія Юрченко

Місто Вугледар Донецької області залишається однією з найскладніших ділянок на фронті. Фактично з двох сторін місто в облозі російських військ.

Українські війська утримували позиції у районі Вугледара близько двох років. Проте росіяни кинули на цей напрямок масштабну кількість сил. 

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що окупанти просунулися на схід від Вугледару та намагаються просунутися на північно-східному фланзі через Водяне та на південно-західний фланг через Пречистівку.

ЗМІ також повідомили, що нібито 72 окрема механізована бригада імені Чорних Запорожців могла розпочати тактичний вихід із Вугледару. За словами українських військових, ситуація у місті критична. Окупанти стирають місто з землі, при цьому Вугледар зручний для оборони, бо розташований на висоті.

Глобально задум російського командування може виглядати так - окупанти планували наступати у Харківській області як на крайню північну точку Донецької області, і на Вугледар - крайню південну.

Керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко у коментарі РБК-Україна пояснює, що у своїх спробах російська армія прагнула максимально розтягнути ЗСУ. 

"Фактично з двох сторін Вугледар в облозі, можна сказати. Ворог атакував постійно, наші сили відбивали, завдавали шкоди. Але ворог мав успіх на західному фланзі. Коли вони його трохи прорвали, то вже стало очевидно, що ворог проривається безпосередньо в Вугледар, настає той момент, коли українським військам, швидше за все, доведеться звідти виходити, щоб не подарувати агресору жодних подарунків у вигляді оточення", - сказав експерт.

скриншот deepstatemap.live

Що відомо про Вугледар

Вугледар - це місто у Волноваському районі Донецької області. Воно розташоване за 57 кілометрів від Донецька. За попередніми даними, до повномасштабного вторгнення у Вугледарі проживало близько 17 тисяч осіб.

Як раніше повідомляли у Донецькій ОВА, російські війська намагаються оточити місто. Там точаться інтенсивні бої. За словами місцевої влади, у місті залишаються близько 100 цивільних, які не хочуть евакуюватися.

Детальніше про ситуацію на фронті та наміри російських військ - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Донецька областьВугледарВійна в УкраїніВійна Росії проти України