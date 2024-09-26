RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что происходит в Угледаре и для чего он нужен российской армии: ответ эксперта

Фото: эксперт объяснил, что происходит в Угледаре (Getty Images)
Автор: Юлия Акимова, Наталья Юрченко

Город Угледар Донецкой области остается одним из самых сложных участков на фронте. Фактически с двух сторон город в осаде российских войск.

Украинские войска удерживали позиции в районе Угледара около двух лет. Однако россияне бросили на это направление масштабное количество сил.

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что оккупанты продвинулись восточнее Угледара и пытаются продвинуться на северо-восточном фланге через Водяное и на юго-западный фланг через Пречистовку.

СМИ также сообщили, что якобы 72 отдельная механизированная бригада имени Черных Запорожцев могла начать тактический выход из Угледара. По словам украинских военных, ситуация в городе критическая. Оккупанты стирают город с земли, при этом Угледар удобен для обороны, потому что расположен на высоте.

Глобально замысел российского командования может выглядеть так - оккупанты планировали наступать в Харьковской области как на крайнюю северную точку Донецкой области и на Угледар - крайнюю южную

Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко в комментарии РБК-Украина объясняет, что в своих попытках российская армия стремилась максимально растянуть ВСУ.

"Фактически с двух сторон Угледар в осаде, можно сказать. Враг атаковал постоянно, наши силы отражали, наносили урон. Но враг имел успех на западном фланге. Когда они его немного прорвали, то уже стало очевидно, что враг прорывается непосредственно в Угледар, наступает тот момент, когда украинским войскам, скорее всего, придется оттуда выходить, чтобы не подарить агрессору никаких таких подарков в виде окружения", - сказал эксперт.

скриншот deepstatemap.live

Что известно об Угледаре

Угледар - это город в Волновахском районе Донецкой области. Он расположен в 57 километрах от Донецка. По предварительным данным, до полномасштабного вторжения в Угледаре проживало около 17 тысяч человек.

Как ранее сообщали в Донецкой ОВА, российские войска пытаются окружить город. Там идут интенсивные бои. По словам местных властей, в городе остаются около 100 гражданских, которые не хотят эвакуироваться.

Детальнее о ситуации на фронте и намерениях российских войск - в материале РБК-Украина.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая областьВугледарВойна в УкраинеВойна России против Украины