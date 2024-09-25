На околицях Вугледара росіян немає, але ворожі ДРГ намагаються прориватися до міста, - ОВА
На околицях Вугледара Донецької області російських військ немає. Водночас ворожі ДРГ намагаються прориватися до міста, однак українські захисники їх знищують.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави Донецької ОВА Вадима Філашкіна в ефірі телемарафону.
За його словами, на підступах до Вугледара українські військові спалили величезну кількість ворожої техніки. Однак тамм все ж спостерігається просування росіян.
"На околицях міста ворога ще немає. Заходять ДРГ, але наші захисники намагаються їх вибити. Тобто місто ще не захоплене, і будемо сподіватися, що цього не буде", - розповів Філашкін.
Глава ОВА також додав, що наразі у місті залишаються близько 100 людей, які відмовляються виїжджати. До Вугледара вже майже не завозять гуманітарну допомогу, тому що усі шляхи прострілюються.
Ситуація у Вугледарі
За даними британської розвідки, російські війська тиснуть на Вугледар Донецької області з трьох сторін. Певно, протягом наступного тижня ситуація не зміниться.
Як розповів військовий експерт Олександр Мусієнко, ситуація навколо Вугледара склалася доволі критичною і продовжує ускладнюватися. Окупанти знищують місто авіабомбами й артилерією, намагаються рухатися з флангів та взяти в оточення населений пункт.
Детальніше про ситуацію у Вугледарі, чи є там загроза оточення для ЗСУ та плани окупантів - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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