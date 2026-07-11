Що відбувається з цінами на АЗС: скільки коштує бензин, дизель та автогаз 11 липня
Станом на 11 липня великі мережі автозаправних станцій України утримують стабільні ціни на пальне. Змін вартості бензину, дизеля та автогазу порівняно з попередньою добою не зафіксовано.
Скільки коштує заправити авто в мережах OKKO, WOG, SOCAR та "Укрнафта" - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.
Головне:
- Ринок у режимі очікування: Станом на 11 липня ситуація на ринку пального в Україні залишається стабільною. Великі мережі АЗС, такі як OKKO, WOG та SOCAR, утримали цінники на рівні попередньої доби, не вносячи коректив у вартість бензину, дизеля чи автогазу.
- Порівняння ринку: Попри загальну стабільність, цінова політика між різними операторами продовжує різнитися. Мережі преміум-сегмента пропонують ідентичні ціни на популярні види пального, тоді як мережа "Укрнафта" традиційно залишається бюджетною альтернативою для водіїв.
- Де найвигідніше заправитися: Найнижчі ціни сьогодні зафіксовано в мережі "Укрнафта". Зокрема, бензин А-95 тут коштує 73,90 грн/л, а автогаз - 38,40 грн/л. Це суттєво нижче за пропозиції інших великих мереж, де вартість аналогічних видів пального є вищою.
Актуальні ціни на АЗС 11 липня
Фото: ціни на АЗС 11 липня (інфографіка РБК-Україна)
OKKO
- Бензин Pulls 100: 88,90 грн
- Бензин Pulls 95: 81,90 грн
- Бензин А-95 Євро: 78,90 грн
- ДП Pulls: 82,90 грн
- ДП Євро: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
WOG
- Бензин 100: 88,90 грн
- Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
- Бензин 95 Євро: 78,90 грн
- ДП Mustang: 82,90 грн
- ДП Євро-5: 79,90 грн
- Газ: 41,90 грн
SOCAR
- Бензин NANO 100: 88,90 грн
- Бензин NANO 95: 82,90 грн
- Бензин А-95: 78,90 грн
- ДП NANO Extro: 83,90 грн
- ДП NANO: 80,90 грн
- Газ: 41,90 грн
"Укрнафта"
- Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
- Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
- Бензин А-95: 73,90 грн
- Бензин А-92: 69,90 грн
- ДП (Energy): 74,90 грн
- ДП: 74,90 грн
- Газ: 38,40 грн
Де заправляти авто вигідніше: порівняння цін
Якщо порівнювати вартість пального у наведених мережах, можна виділити кілька ключових моментів для оптимізації витрат:
Найнижчі ціни на бензин та дизель: Традиційно найнижчі ціни в огляді демонструє мережа "Укрнафта". Різниця у вартості літра пального тут може складати від 2 до 5 гривень порівняно з преміальними мережами, що є вагомим аргументом для водіїв, які шукають варіанти економії.
Преміальний сегмент (OKKO, WOG, SOCAR): Ціни в цих мережах на 11 липня є ідентичними для більшості видів пального. Вибір між ними частіше залежить від бонусних програм лояльності, якості додаткових сервісів на АЗС або зручності розташування заправки на вашому маршруті.
Автогаз: Вартість автогазу на всіх чотирьох АЗС є єдиною і становить 41,90 грн, окрім "Укрнафти", де ціна нижча - 38,40 грн. Для водіїв, що використовують газ, це робить "Укрнафту" найвигіднішим варіантом для заправки сьогодні.