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Что происходит с ценами на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 11 июля

18:22 11.07.2026 Сб
3 мин
Где выгоднее заправлять авто?
aimg Ирина Гамерская
Что происходит с ценами на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 11 июля Фото: сколько стоит бензин 11 июля (коллаж РБК-Украина)
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По состоянию на 11 июля, крупные сети автозаправочных станций Украины удерживают стабильные цены на топливо. Изменение стоимости бензина, дизеля и автогаза по сравнению с предыдущими сутками не зафиксировано.

Сколько стоит заправить авто в сетях OKKO, WOG, SOCAR и "Укрнафта" - читайте в материале РБК-Украина ниже.

Главное:

  • Рынок в режиме ожидания По состоянию на 11 июля ситуация на рынке горючего в Украине остается стабильной. Большие сети АЗС, такие как OKKO, WOG и SOCAR, удержали ценники на уровне предыдущих суток, не внося корректив в стоимость бензина, дизеля или автогаза.
  • Сравнение рынка: Несмотря на общую стабильность, ценовая политика между разными операторами продолжает отличаться. Сети премиум-сегмента предлагают идентичные цены на популярные виды горючего, в то время как сеть "Укрнафта" традиционно остается бюджетной альтернативой водителям.
  • Где выгоднее всего заправиться: Самые низкие цены сегодня зафиксированы в сети "Укрнафта". В частности, бензин А-95 здесь стоит 73,90 грн/л, а автогаз - 38,40 грн/л. Это существенно ниже предложений других крупных сетей, где стоимость аналогичных видов топлива выше.

Актуальные цены на АЗС 11 июля

Что происходит с ценами на АЗС: сколько стоит бензин, дизель и автогаз 11 июля

Фото: цены на АЗС 11 июля (инфографика РБК-Украина)

OKKO

  • Бензин Pulls 100: 88,90 грн
  • Бензин Pulls 95: 81,90 грн
  • Бензин А-95 Евро: 78,90 грн
  • ГП Pulls: 82,90 грн
  • ГП Евро: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

WOG

  • Бензин 100: 88,90 грн
  • Бензин 95 (Mustang): 81,90 грн
  • Бензин 95 Евро: 78,90 грн
  • ДП Mustang: 82,90 грн
  • ГП Евро-5: 79,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

SOCAR

  • Бензин NANO 100: 88,90 грн
  • Бензин NANO 95: 82,90 грн
  • Бензин А-95: 78,90 грн
  • ДП NANO Extro: 83,90 грн
  • ДП NANO: 80,90 грн
  • Газ: 41,90 грн

"Укрнефть"

  • Бензин 98 (Energy): 81,90 грн
  • Бензин 95 (Energy): 76,90 грн
  • Бензин А-95: 73,90 грн
  • Бензин А-92: 69,90 грн
  • ГП (Energy): 74,90 грн
  • ГП: 74,90 грн
  • Газ: 38,40 грн

Где заправлять авто выгоднее: сравнение цен

Если сравнивать стоимость горючего в приведенных сетях, можно выделить несколько ключевых моментов для оптимизации затрат:

Самые низкие цены на бензин и дизель: Традиционно низкие цены в обзоре демонстрирует сеть "Укрнафта". Разница в стоимости литра горючего здесь может составлять от 2 до 5 гривен по сравнению с премиальными сетями, что является весомым аргументом для водителей, ищущих варианты экономии.

Премиальный сегмент (OKKO, WOG, SOCAR): Цены в этих сетях на 11 июля идентичны большинству видов горючего. Выбор между ними чаще зависит от бонусных программ лояльности, качества дополнительных сервисов на АЗС или удобства заправки на вашем маршруте.

Автогаз: Стоимость автогаза на всех четырех АЗС едина и составляет 41,90 грн, кроме "Укрнафты", где цена ниже - 38,40 грн. Для водителей, использующих газ, это делает "Укрнафту" наиболее выгодным вариантом для заправки сегодня.

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