Що відбувається у Сумській області на кордоні з РФ: пояснення ОВА

Сьогодні ЗМІ писали не лише про новий наступ ЗСУ в Курській області, але й про бої на кордоні з Сумською областю. Проте ворог не зайшов на українську землю, хоча й були ДРГ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Сумської обласної військової адміністрації (ОВА).
"Перетину українського кордону російськими військами на території Сумської області зафіксовано не було", - йдеться у повідомленні.
При цьому у адміністрації уточнили, що окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але їх дії своєчасно реагували підрозділи зсу та прикордонники. У більшості випадків російські ДРГ знищувалися.
Також в ОВА ще раз підтвердили сьогоднішні заяви, що кількість ударів артилерією та авіаційними засобами ураження у порівняння з січнем минулого року значно збільшилась.
"За останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів. Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в 4 рази. Найчастіше застосовуються ворогом керовані авіаційні бомби, FPV-дрони і безпілотні літальні апарати. Зокрема FPV-дронами нанесено 129 ударів за 5 днів 2025 року", - зазначили в ОВА.
В адміністрації додали, що найбільше від ворожих обстрілів з артилерії та авіації страждають населені пункти Сумського та Шосткинского району.
Водночас в ОВА інформують про зріст можливостей в майстерності підрозділів Сил ППО в Сумській області. Так, якщо в минулому році було вбито 767 "Шахедів", то за 5 днів 2025 року в регіоні знищили вже 44 БпЛА.
Нагадаємо, що сьогодні 5 січня Збройні сили України атакували російських солдатів у Курській області одразу на кількох напрямках. Відповідну інформацію опублікували як у ЦПД, так і побічно підтвердив глава ОП Андрій Єрмак.
Тим часом російські воєнкори писали, що новий наступ ЗСУ нібито націлений на захоплення Курської АЕС. Детальніше про те, що відомо про наступ у Курській області - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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