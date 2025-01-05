Що відбувається у Сумській області на кордоні з РФ: пояснення ОВА

"Перетину українського кордону російськими військами на території Сумської області зафіксовано не було", - йдеться у повідомленні.

При цьому у адміністрації уточнили, що окремі диверсійні групи противника заходили на територію України, але їх дії своєчасно реагували підрозділи зсу та прикордонники. У більшості випадків російські ДРГ знищувалися.

Також в ОВА ще раз підтвердили сьогоднішні заяви, що кількість ударів артилерією та авіаційними засобами ураження у порівняння з січнем минулого року значно збільшилась.

"За останні 5 днів по області зафіксовано 338 обстрілів. Порівняно з минулим роком кількість обстрілів збільшилася в 4 рази. Найчастіше застосовуються ворогом керовані авіаційні бомби, FPV-дрони і безпілотні літальні апарати. Зокрема FPV-дронами нанесено 129 ударів за 5 днів 2025 року", - зазначили в ОВА.

В адміністрації додали, що найбільше від ворожих обстрілів з артилерії та авіації страждають населені пункти Сумського та Шосткинского району.

Водночас в ОВА інформують про зріст можливостей в майстерності підрозділів Сил ППО в Сумській області. Так, якщо в минулому році було вбито 767 "Шахедів", то за 5 днів 2025 року в регіоні знищили вже 44 БпЛА.