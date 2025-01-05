Что происходит в Сумской области на границе с РФ: объяснение ОВА

"Пересечения украинской границы российскими войсками на территории Сумской области зафиксировано не было", - говорится в сообщении.

При этом в администрации уточнили, что отдельные диверсионные группы противника заходили на территорию Украины, но на их действия своевременно реагировали подразделения ВСУ и пограничники. В большинстве случаев российские ДРГ уничтожались.

Также в ОВА еще раз подтвердили сегодняшние заявления, что количество ударов артиллерией и авиационными средствами поражения по сравнению с январем прошлого года значительно увеличилось.

"За последние 5 дней по области зафиксировано 338 обстрелов. По сравнению с прошлым годом количество обстрелов увеличилось в 4 раза. Чаще всего применяются врагом управляемые авиационные бомбы, FPV-дроны и беспилотные летательные аппараты. В частности FPV-дронами нанесено 129 ударов за 5 дней 2025 года", - отметили в ОВА.

В администрации добавили, что больше всего от вражеских обстрелов из артиллерии и авиации страдают населенные пункты Сумского и Шосткинского района.

В то же время в ОВА информируют о росте возможностей в мастерстве подразделений Сил ПВО в Сумской области. Так, если в прошлом году было убито 767 "Шахедов", то за 5 дней 2025 года в регионе уничтожили уже 44 БпЛА.