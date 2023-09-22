Що відбувається у Севастополі: відео із соцмереж

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Кримський вітер", "Крим. Реалії", "ЧП/Крым".

Вибухи вдруге за добу

Сьогодні в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30.

На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.

"Приліт" по штабу

Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту Росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.

У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.

Центр міста перекрили

Після "прильоту" окупанти перекрили центр Севастополя, а у місті пролунала сирена. У мережі повідомляють, що дітей та студентів почали евакуювати.

Тим часом окупаційна влада пише про загрозу нового удару, а пропагандисти заявили про нібито шістьох поранених.