Що відбувається у Севастополі: відео із соцмереж

Штаб Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі був атакований 22 вересня. У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.
РБК-Україна зібрало найяскравіші відео з соцмереж у матеріалі нижче.
Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Кримський вітер", "Крим. Реалії", "ЧП/Крым".
Вибухи вдруге за добу
Сьогодні в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30.
На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.
"Приліт" по штабу
Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту Росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.
У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.
Центр міста перекрили
Після "прильоту" окупанти перекрили центр Севастополя, а у місті пролунала сирена. У мережі повідомляють, що дітей та студентів почали евакуювати.
Тим часом окупаційна влада пише про загрозу нового удару, а пропагандисти заявили про нібито шістьох поранених.
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