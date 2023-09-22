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Що відбувається у Севастополі: відео із соцмереж

Фото: у Севастополі атакований штаб флоту РФ (російські Telegram-канали)
Автор: Наталія Юрченко

Штаб Чорноморського флоту Росії у тимчасово окупованому Севастополі був атакований 22 вересня. У мережі публікують відео напівзруйнованої будівлі.

РБК-Україна зібрало найяскравіші відео з соцмереж у матеріалі нижче.

Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: Telegram-канали "Кримський вітер", "Крим. Реалії", "ЧП/Крым".

Вибухи вдруге за добу

Сьогодні в окупованому Севастополі дві з початку доби чули вибухи. Спочатку звуки вибухів пролунали зранку, а тоді після 13:30. 

На тлі вибухів над Севастопольською бухтою помітили дим. Ймовірно, окупанти увімкнули димову завісу.

 

"Приліт" по штабу

Пізніше у мережі повідомили, що був атакований штаб Чорноморського флоту Росії, а у центрі Севастополя почав здійматися дим.

 

У мережі також опублікували наслідки удару по штабу. На опублікованих у мережі кадрах помітно, що будівля значно пошкоджена.

 

Центр міста перекрили

Після "прильоту" окупанти перекрили центр Севастополя, а у місті пролунала сирена. У мережі повідомляють, що дітей та студентів почали евакуювати.

Тим часом окупаційна влада пише про загрозу нового удару, а пропагандисти заявили про нібито шістьох поранених.

Новина доповнюється...

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вибухиСевастопільКрым