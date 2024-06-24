Що відбувається у Новоолександрівці та чому РФ націлилася на село: експерт назвав три мети

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Що відбувається у Новоолександрівці

Напередодні аналітики каналу DeepState повідомили про окупацію росіянами Новоолександрівки Донецької області й що загарбники намагаються закріпитися там на західних околицях. Сьогодні вранці в оновленій мапі ресурс повідомив, що в цьому та деяких інших населених пунктах ворог просунувся.

Втім, в ЗСУ спростували інформацію. 110-та окрема механізована бригада імені генерал-хорунжого Марка Безручка в Facebook проінформувала, що про повну окупацію населеного пункту не йдеться.

Фото: мапа DeepState, на якій Новоолександрівка позначена окупованою (скрін deepstatemap.live)

"Зазначена інформація щодо повної окупації ворогом населеного пункту Новоолександрівка не відповідає дійсності", - йдеться у дописі бригади.

Військові наголосили, що значна частина Новоолександрівки зайнята окупантами, але "не вся", й повністю населений пункт ворог не контролює.

"Наразі на його вулицях точаться важкі бої. Переважаючий у силах противник пре несамовито, але бійці 110-ї ОМБр спільно з суміжними підрозділами надзусиллями стримують його дикий натиск. Частина населеного пункту, в яку прорвався ворог перебуває під нашим вогневим контролем. Вживаються всі заходи, для вибиття звідти окупантів. Тривають бої, ситуація під контролем підрозділів Збройних Сил України", - додали бійці.

Варто зауважити, що згідно зі свіжими зведеннями Генерального штабу, найактивніше ворог намагається штурмувати сьогодні на Покровському напрямку, де 11 атак - відбито, 14 - ще тривають. Бої точаться в районах Сокола, Новоселівки Першої, Новоолександрівки, Євгенівки, Олександрополя та Воздвиженки.

Яка мета РФ

Як розповів в коментарі РБК-Україна військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, ворог, намагаючись захопити Новоолександрівку переслідує три мети. По-перше, на південь від траси 0511 сформувати буфер безпеки для фактично всього південного флангу. Тобто вийти на лівий берег річки Вовча та Карлівського водосховища. Друга мета - через Воздвиженку вийти на трасу 0504, а саме логістичну артерію від Покровська на Костянтинівку та Часів Яр. Третя мета - почати наступальні дії на Торецьк, тобто відкрити Торецький напрямок.

"Усі ці три позиції, які я назвав, це оперативно-тактичний рівень. Якщо росіяни захоплять Новоолександрівку з подальшим захопленням і Воздвиженки й виходом на трасу 0504, то це можна вважати для них тактичним успіхом із перерізанням логістичної артерії", - пояснює Коваленко.

За його словами, у разі окупації Новоолександрівки для Покровська це не погіршить ситуацію, чого не можна сказати про Краматорський напрямок, де значно ускладниться логістика, відповідно матеріально-технічне забезпечення українських сил буде проходити по менш зручних напрямках та шляхах.

Чому ворогу вдається прориватися

Як зазначив експерт, в принципі вся ця лінія фронту почала валитися після захоплення росіянами Очеретиного, що стало негативним впливом на утримання цієї лінії боєзіткнення.

"Бо після того, як Очеретине було втрачено, яке повинно було триматися декілька місяців, воно було втрачено з якихось причин за декілька днів. Отже, було б цікаво побачити результати розслідування по Очеретиному. В принципі саме після цього і розпочалася більш інтенсивна діяльність по південному флангу, від 0511, так і на північно-західному напрямку. Тобто все, що ми зараз з вами можемо спостерігати - це один із результатів втрати Очеретиного", - каже Коваленко.

Він пояснює, українські війська й надалі будуть продовжувати оборонні дії, а що стосується питання втрати територій, то до цього не треба зараз прив'язуватися, бо для нас наразі важливо виснажити агресора.

"У нас оборонні дії з елементами дуже важливої фази виснаження окупантів. Тобто для нас головне оборона та виснаження росіян. І ми можемо відходити від тих чи інших позицій, де можемо нести втрати більші, ніж можемо собі дозволити, і при цьому змушувати ворога зазнавати втрат. Для нас важливо змусити ворога нести максимальні втрати протягом 2024 року. Тому відходити від позицій ми як відходили, так і будемо. Бо саме так і ведеться оборона і виснаження", - говорить Коваленко.

Але, експерт акцентував, якщо говорити про окремо взяті якісь населені пункти, то звісно, що їх не бажано було б втрачати.

"Наприклад, такі як Новоолександрівка або Воздвиженка. Тому що ми таким чином залишаємо важливі об'єкти, які дозволять росіянам мати тактичний або оперативно-тактичний успіх", - підсумував експерт.