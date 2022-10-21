Що відбувається з наступом ЗСУ на півдні та сході: оцінка експерта

Останнім часом українські війська не роблять помітних ривків у своєму наступі на півдні та сході. Однак це не говорить про те, що ЗСУ забуксували - таке просування входить у стратегію поетапного наступу.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна " Херсон, Луганськ, Мелітополь? Звідки ЗСУ можуть вибити окупантів до кінця року ".

Зазначається, що українські захисники вже вийшли на підступи до Сватового та Кремінної, що знаходяться вздовж північно-західних рубежів Луганської області.

При цьому росіяни нагромадили великі ресурси для оборони цієї лінії, яка тягнеться від Троїцького. Так, угруповання ворога в районі Сватового та Кремінної навіть намагаються проводити хаотичні контратаки, щоб відтіснити ЗСУ.

У матеріалі також зазначено, що друга ділянка, де українські війська змогли успішно розвинути наступ від початку жовтня - це правобережжя Дніпра на північному заході Херсонської області. ЗСУ прорвалися приблизно на 30 км вперед і підійшли до лінії Сухий Ставок - Давидів Брід - Дудчани. Це ближче до Берислава, ніж до Херсона, що розташований на південь від Дніпра.

За останні два тижні на цих двох плацдармах поки не спостерігається помітних ривків, але це не означає, що наступ українських військових там забуксував. Війська не можуть не припиняючи йти вперед, інакше можна втратити зв'язок із тилом. А це якраз буде на руку окупантам.

Крім цього, як зазначає військовий експерт, полковник Сергій Грабський, у разі розтягування комунікацій ЗСУ, російська армія завдасть удару у фланг і наступальному угрупованню загрожує оточення. Тому наш наступ йде поетапно, за принципом стрибків: просування, зупинка, закріплення, підтягування резервів та підготовка нових рубежів.

"Приміром, ми зупиняємося, закріплюємося на нових рубежах і починаємо працювати по передньому краю артилерією, по об'єктах у тилу противника системами залпового вогню, руйнуючи його комунікації, командну структуру, ресурси та запаси. Коли ми досягаємо певного успіху, ми рухаємося вперед", - сказав експерт.

При цьому слід пам'ятати, що угруповання ворога зараз теж намагаються закріпитися на тих ділянках, до яких вони відступили. Там ущільнюються бойові порядки, оскільки на нових рубежах тепер тримають оборону, умовно, два БТГр плюс ще два - з "відступників", що прибули. У сумі з їхніми спробами контратакувати це так чи інакше уповільнює швидкість просування українських захисників.