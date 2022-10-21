Что происходит с наступлением ВСУ на юге и востоке: оценка эксперта

В последнее время украинские войска не делают заметных рывков в своем наступлении на юге и востоке. Однако это не говорит о том, что ВСУ забуксовали - такое продвижение входит в стратегию поэтапного наступления.

Об этом говорится в материале РБК-Украина " Херсон, Луганск, Мелитополь? Откуда ВСУ могут выбить оккупантов до конца года ".

Отмечается, что украинские защитники уже вышли на подступы к Сватово и Кременной, которые находятся вдоль северо-западных рубежей Луганской области.

При это россияне накопили большие ресурсы для обороны этой линии, которая тянется от Троицкого. Так, группировки врага в районе Сватово и Кременной даже пытаются проводить хаотичные контратаки, чтобы оттеснить ВСУ.

В материале также указано, что второй участок, где украинские войска смогли успешно развить наступление от начала октября - это правобережье Днепра на северо-западе Херсонской области. ВСУ прорвались примерно на 30 км вперед и подошли к линии Сухой Ставок - Давыдов Брод - Дудчаны. Это ближе к Бериславу, чем к Херсону, который расположен южнее по Днепру.

За последние две недели на этих двух плацдармах пока не наблюдается заметных рывков, но это не значит, что наступление украинских военных там забуксовало. Войска не могут не прекращая идти вперед, иначе можно потерять связь с тылом. А это как раз будет на руку оккупантам.

Помимо этого, как отмечает военный эксперт, полковник Сергей Грабский, в случае растягивания коммуникаций ВСУ, российская армия нанесет удар во фланг и наступательной группировке грозит окружение. Поэтому наше наступление идет поэтапно, по принципу прыжков: продвижение, остановка, закрепление, подтягивание резервов и подготовка новых рубежей.

"К примеру, мы останавливаемся, закрепляемся на новых рубежах и начинаем работать по переднему краю артиллерией, по объектам в тылу противника системами залпового огня, разрушая его коммуникации, командную структуру, ресурсы и запасы. Когда мы достигаем определенного успеха, мы продвигаемся вперед", - сказал эксперт.

При этом необходимо помнить, что группировки врага сейчас тоже пытаются закрепиться на тех участках, к которым они отступили. Там уплотняются боевые порядки, так как на новых рубежах теперь держат оборону, условно, два БТГр плюс еще два - из прибывших "отступников". В сумме с их попытками контратаковать это, так или иначе, замедляет скорость продвижения украинских защитников.