Бої у Курській області

Сили оборони України почали Курську операцію 6 серпня. Українським воїнам вдалося взяти під контроль понад сотню населених пунктів у прикордонних районах РФ і створити там буферну зону.

Як повідомляло українське командування, це було превентивним кроком, щоб запобігти наступу Росії на півночі України.

У березні ситуація у Курській області ускладнилася, росіяни заявляли про нібито оточення українських військ. Це спростував Генштаб ЗСУ, президент Володимир Зеленський та міністр оборони Рустем Умєров.

На тлі цього Зеленський повідомляв, що Росія накопичує війська біля східного кордону України, що свідчить про підготовку удару по Сумській області.

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