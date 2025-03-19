Что происходит в Курской области: карты боев на 19 марта

Бои в Курской области

Силы обороны Украины начали Курскую операцию 6 августа. Украинским воинам удалось взять под контроль более сотни населенных пунктов в приграничных районах РФ и создать там буферную зону.

Как сообщало украинское командование, это было превентивным шагом, чтобы предотвратить наступление России на севере Украины.

В марте ситуация в Курской области осложнилась, россияне заявляли о якобы окружении украинских войск. Это опроверг Генштаб ВСУ, президент Владимир Зеленский и министр обороны Рустем Умеров.

На фоне этого Зеленский сообщал, что Россия накапливает войска у восточной границы Украины, что свидетельствует о подготовке удара по Сумской области.

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