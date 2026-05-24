Що відбувається на кордоні з Білоруссю: реальні дані від ДПСУ

Речник Держприкордонслужби зазначив, що безпосередньо на лінії кордону прикордонники не фіксують ознак накопичення сил.

"Якщо говорити про лінію нашого кордону, то, на щастя, станом на цей момент, переміщення чи техніки, чи озброєння, чи особового складу, в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо", - заявив Демченко.

Водночас він наголосив, що основне завдання розвідки наразі - відстежувати ситуацію не на лінії кордону, а в глиб території Білорусі.

Підрозділи розвідки фіксують тиск Росії на Мінськ з метою більш масштабної участі у війні проти України, і це становить ризик повторного вторгнення - або білоруських, або російських військ.

За його словами, кількість білоруських підрозділів біля кордону з Україною не змінюється ще з 2022 року.

"Їхня кількість не збільшується, їхня кількість не зменшується, відбувається їхня постійна періодична ротація", - сказав речник.

Демченко також зазначив, що значної кількості російських військ на території Білорусі немає.

"Якщо говорити про підрозділи армії Росії, то зараз їх у великій кількості на території Білорусі немає. Якщо на території Білорусі зараз і залишаються російські певні підрозділи, то це більше підрозділи, пов'язані з логістикою, забезпеченням. Якщо говорити про піхотні підрозділи, які могли б здійснити станом на зараз вторгнення на територію України з Білорусі - на щастя, їх не фіксується", - сказав він.

Водночас речник попередив про ризик, який створює білоруська інфраструктура.

"Але ті інфраструктурні об'єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі, й по напрямку нашого кордону, ті логістичні напрямки, які розбудовує Білорусь, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили", - наголосив Демченко.