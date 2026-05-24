ua en ru
Нд, 24 травня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Обстріл Києва Drone Deals Ормузька протока Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Що відбувається на кордоні з Білоруссю: реальні дані від ДПСУ

21:30 24.05.2026 Нд
2 хв
Увага розвідки зміщена в глиб території Білорусі
aimg Валерія Абабіна
Що відбувається на кордоні з Білоруссю: реальні дані від ДПСУ Фото: ДПСУ про ризики на кордоні з Білоруссю (Getty Images)
Розумій ситуацію на фронті через факти, а не чутки з РБК-Україна у Google

Станом на цей момент на кордоні з Білоруссю не фіксується переміщення техніки чи особового складу, а кількість білоруських і російських військових не збільшується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву речника Держприкордонслужби Андрія Демченка в ефірі телемарафону.

Читай також: Білоруська опозиція подякувала Макрону за дзвінок Лукашенку

Речник Держприкордонслужби зазначив, що безпосередньо на лінії кордону прикордонники не фіксують ознак накопичення сил.

"Якщо говорити про лінію нашого кордону, то, на щастя, станом на цей момент, переміщення чи техніки, чи озброєння, чи особового складу, в безпосередній близькості до нашого кордону або такого накопичення ми не фіксуємо", - заявив Демченко.

Водночас він наголосив, що основне завдання розвідки наразі - відстежувати ситуацію не на лінії кордону, а в глиб території Білорусі.

Підрозділи розвідки фіксують тиск Росії на Мінськ з метою більш масштабної участі у війні проти України, і це становить ризик повторного вторгнення - або білоруських, або російських військ.

За його словами, кількість білоруських підрозділів біля кордону з Україною не змінюється ще з 2022 року.

"Їхня кількість не збільшується, їхня кількість не зменшується, відбувається їхня постійна періодична ротація", - сказав речник.

Демченко також зазначив, що значної кількості російських військ на території Білорусі немає.

"Якщо говорити про підрозділи армії Росії, то зараз їх у великій кількості на території Білорусі немає. Якщо на території Білорусі зараз і залишаються російські певні підрозділи, то це більше підрозділи, пов'язані з логістикою, забезпеченням. Якщо говорити про піхотні підрозділи, які могли б здійснити станом на зараз вторгнення на територію України з Білорусі - на щастя, їх не фіксується", - сказав він.

Водночас речник попередив про ризик, який створює білоруська інфраструктура.

"Але ті інфраструктурні об'єкти, які Білорусь продовжує розвивати на своїй території, в тому числі, й по напрямку нашого кордону, ті логістичні напрямки, які розбудовує Білорусь, Росія в будь-який момент може використати, перекинувши на територію Білорусі додаткові свої сили", - наголосив Демченко.

Нагадаємо, раніше у ДПСУ повідомляли, що Білорусь продовжує облаштовувати полігони та бази і нарощувати логістичні шляхи, хоча характер дій білоруських військ не змінюється.

Загострення навколо північних кордонів триває з середини квітня, коли президент Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у війну. Згодом РБК-Україна писало, що Кремль готує 5 сценаріїв дій на північному напрямку.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Російська Федерація ДПСУ Кордон з Білоруссю
Новини
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Горіли 10 тисяч "квадратів", гасили гелікоптери: ДСНС показала наслідки пожежі на Київщині
Аналітика
"Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії
Василина Копиткокореспондент РБК-Україна "Космос – це завжди дорого й довго". Чи зможе Україна створити власні ракети-носії