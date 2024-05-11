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Що відбувається у Харківській області на кордоні з РФ: карти "сірих зон"

Фото: "Сірі зони" у Харківській області 11 травня (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські війська активізують свої зусилля у спробах розгорнути наступальні дії на півночі Харківської області. Минулої доби "сірі зони" біля кордону з РФ дещо збільшилися.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карти DeepState.

За даними сервісу DeepState, станом на ранок 11 травня на півночі області зафіксовано дві "сірі зони". Перша знаходиться на північ від Харкова біля сіл Червоне та Стрілечтя площею 52,5 квадратних кілометрів. Друга розташована дещо на схід, на північ від Вовчанська, біля села Плетенівка, її площа становить 26,5 квадратних кілометрів.

Порівняно із вчорашнім днем, "сірі зони" збільшилися відповідно на 17 та 20 квадратних кілометрів.

Бої у Харківській області 10 травня

Вчора вранці, 10 травня, війська РФ активізували удари по прикордонних населених пунктах із різних засобів поразки. Обстріли тривали, переважно, із застосуванням безпілотників РСЗВ.

Вчора противник намагався просунутися у напрямку Харкова та закріпитися у селах по лінії Стрілеча – Красне – Пильна – Борисівка. У напрямку Вовчанська робляться спроби зайти в села Гатище та Плетенівка.

За оцінками аналітиків, росіяни наступають піхотою за підтримки невеликої кількості техніки. Далі вищезгаданих населених пунктів рухатися не наважувалися, ймовірно, в очікуванні підкріплення.

 

В ISW назвали стратегічну мету атак росіян у Харківській області

Російські наступальні операції вздовж кордону України та РФ у районі Харківської області, ймовірно, мають стратегічну мету – скувати українські сили на цьому напрямі , щоб забезпечити наступ в інших районах східної України.

На думку експертів, відновлення наступу на півночі Харківської області може призвести до того, що українське військове командування направить сили та техніку для оборони на північ від Харкова, які могли б використовувати на інших ділянках фронту.

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