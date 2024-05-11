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Что происходит в Харьковской области на границе с РФ: карты "серых зон"

Фото: "Серые зоны" в Харьковской области 11 мая (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска активизируют свои усилия в попытках развернуть наступательные действия на севере Харьковской области. За прошедшие сутки "серые зоны" у границы с РФ несколько увеличились.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карты DeepState.

Согласно данным сервиса DeepState, по состоянию на утро 11 мая на севере области зафиксировано две "серые зоны". Первая находится севернее Харькова у сел Красное и Стрелечья площадью 52,5 квадратных километров. Вторая расположена несколько восточнее, на север от Волчанска, у села Плетеневка, ее площадь составляет 26,5 квадратных километров.

По сравнению с вчерашним днем, "серые зоны" увеличились соответственно на 17 и 20 квадратных километров.

Бои в Харьковской области 10 мая

Вчера утром, 10 мая, войска РФ активизировали удары по приграничным населенным пунктам из разных средств поражения. Обстрелы продолжались, преимущественно, с применением беспилотников РСЗО.

Вчера противник пытался продвинуться в направлении Харькова и закрепиться в селах по линии Стрелечья - Красное - Пыльная - Борисовка. В направлении Волчанска предпринимаются попытки зайти в села Гатище и Плетеневка.

По оценкам аналитиков, россияне наступают пехотой при поддержке небольшого количества техники. Дальше вышеуказанных населенных пунктов двигаться не решались, вероятно, в ожидании подкрепления.

 

В ISW назвали стратегическую цель атак россиян в Харьковской области

Российские наступательные операции вдоль границы Украины и РФ в районе Харьковской области, вероятно, преследуют стратегическую цель – сковать украинские силы на этом направлении, чтобы обеспечить наступление в других районах восточной Украины.

По мнению экспертов, возобновление наступления на севере Харьковской области может привести к тому, что украинское военное командование направит силы и технику для обороны к северу от Харькова, которые оно могло бы использовать на других участках фронта.

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