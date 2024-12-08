Що входить до пакета медичної допомоги сімейного лікаря: відповідь НСЗУ

Як пояснили у НСЗУ, до обов'язків сімейного лікаря входить спостереження за станом здоров’я пацієнтів, діагностика та лікування найпоширеніших рінфекційних та неінфекційних хвороб, травм, отруєнь, патологічних і фізіологічних станів.

А ось до пакета "Первинної медичної допомоги" входить:

лабораторна діагностика - загальні аналізи крові та сечі, глюкоза, холестерин, швидкі тести;

інструментальна діагностика - ЕКГ, обстеження з контролю функціональної роботи легень, вимірювання гостроти зору, огляд зовнішнього слухового ходу та барабанної перетинки.

Однак це не означає, що у вас візьмуть аналізи або зроблять ЕКГ в кабінеті лікаря, або в день прийому. У кожному закладі первинної медичної допомоги процеси налагоджені по-різному. Зокрема, це залежить і від форми власності закладу.

"У будь-якому разі ці обстеження є безоплатними, хоч де у вас декларація - в комунальному чи приватному закладі, або у лікаря-ФОП", - пояснили у НСЗУ.