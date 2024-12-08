Что входит в пакет медицинской помощи семейного врача: ответ НСЗУ

Как пояснили в НСЗУ, в обязанности семейного врача входит наблюдение за состоянием здоровья пациентов, диагностика и лечение самых распространенных ринфекционных и неинфекционных болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний.

А вот в пакет "Первичной медицинской помощи" входит:

лабораторная диагностика - общие анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты;

инструментальная диагностика - ЭКГ, обследование по контролю функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

Однако это не означает, что у вас возьмут анализы или сделают ЭКГ в кабинете врача, или в день приема. В каждом учреждении первичной медицинской помощи процессы налажены по-разному. В частности, это зависит и от формы собственности заведения.

"В любом случае эти обследования являются бесплатными, где бы у вас ни была декларация - в коммунальном или частном заведении, или у врача-ФЛП", - пояснили в НСЗУ.