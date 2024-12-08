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Что входит в пакет медицинской помощи семейного врача: ответ НСЗУ

Иллюстративное фото: в НСЗУ объяснили, что входит в пакет "Первоначальной медицинской помощи" (freepik.com)
Автор: Наталья Кава

Сейчас в Украине большинство вопросов со здоровьем поможет решить семейный врач. Его услуги входят в пакет "Первичной медицинской помощи".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НСЗУ.

Как пояснили в НСЗУ, в обязанности семейного врача входит наблюдение за состоянием здоровья пациентов, диагностика и лечение самых распространенных ринфекционных и неинфекционных болезней, травм, отравлений, патологических и физиологических состояний.

А вот в пакет "Первичной медицинской помощи" входит:

  • лабораторная диагностика - общие анализы крови и мочи, глюкоза, холестерин, быстрые тесты;
  • инструментальная диагностика - ЭКГ, обследование по контролю функциональной работы легких, измерение остроты зрения, осмотр наружного слухового прохода и барабанной перепонки.

Однако это не означает, что у вас возьмут анализы или сделают ЭКГ в кабинете врача, или в день приема. В каждом учреждении первичной медицинской помощи процессы налажены по-разному. В частности, это зависит и от формы собственности заведения.

"В любом случае эти обследования являются бесплатными, где бы у вас ни была декларация - в коммунальном или частном заведении, или у врача-ФЛП", - пояснили в НСЗУ.

Подробно о том, как заключить декларацию с врачом для ребенка – читайте в материале РБК-Украина.

Также мы писали о том, как выбрать, где найти и можно ли заменить семейного врача.

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