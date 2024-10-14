Що не варто робити після вакцинації й чи можна мочити місце уколу: важливі правила

Вакцинація захищає дітей і дорослих від різних інфекцій, а також дозволяє зберегти звичний ритм життя - без хвороб і лікарняних.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Міністерство охорони здоров'я України у Facebook.

Чого не варто робити після щеплення

Після щеплення у МОЗ радять залишатися в пункті вакцинації під наглядом медиків впродовж 30 хвилин. Після цього можна продовжувати свої справи.

Для комфортного перебігу вакцинації проти кашлюку, дифтерії та правця варто дотримуватись низки простих правил:

уникати алкоголю (це може спровокувати симптоми, схожі на реакції на вакцину, як-от головний біль чи підвищення температури)

утримуватись від значних фізичних навантажень (повернутись до тренувань можна через 48 годин)

не терти й не чухати місце уколу (щоб уникнути інфекції)

не використовувати мазі, гелі чи спиртовмісні настоянки на місці уколу (щоб не подразнити шкіру)

уникати шкідливих продуктів і харчуватись збалансовано - обирати свіжі фрукти та овочі

уникати солодких газованих напоїв і пити натомість достатню кількість води, враховуючи добову норму - близько 4% від маси тіла людини (наприклад, для дорослого вагою 70 кг це приблизно 2,8-3 л води на день)

Крім того, українцям нагадали, що потрібно уважно прислухатись до свого самопочуття.

"Легке підвищення температури, почервоніння чи біль у місці уколу - це нормальні реакції. Якщо температура тримається понад 37,5°C більш як три дні або з'являються інші симптоми, зверніться до лікаря", - наголосили у МОЗ.

Що можна робити після щеплення

Після щеплення проти кашлюку, дифтерії та правця можна робити практично все, що і до нього, зокрема:

приймати ванну або душ

виконувати легкі фізичні вправи (прогулянки, йога)

Крім того, потрібно виділити час на відпочинок - щоб дати організму час на відновлення.

"Пам'ятайте, що навіть після вакцинації ризик захворіти залишається, але перебіг хвороб буде легшим. Вакцинація - це найкраща профілактика. Бережіть себе та своїх близьких - вакцинуйтесь", - зауважили у МОЗ.

Українцям нагадали також, що кампанія додаткової імунізації проти кашлюку, дифтерії та правця триває з 1 серпня.

"Усі щеплення за Національним календарем - безоплатні. Для отримання щеплення зверніться до сімейного лікаря або найближчого закладу охорони здоров'я", - підсумували у відомстві.

Допис МОЗ (скриншот: facebook.com/moz.ukr)