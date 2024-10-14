Что не стоит делать после вакцинации и можно ли мочить место укола: важные правила
Вакцинация защищает детей и взрослых от разных инфекций, а также позволяет сохранить привычный ритм жизни - без болезней и больничных.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.
Чего не стоит делать после прививки
После прививки в Минздраве советуют оставаться в пункте вакцинации под наблюдением медиков в течение 30 минут. После этого можно продолжить свои дела.
Для комфортного течения вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка следует соблюдать ряд простых правил:
- избегать алкоголя (это может спровоцировать симптомы, похожие на реакции на вакцину, например головную боль или повышение температуры)
- воздерживаться от значительных физических нагрузок (вернуться к тренировкам можно через 48 часов)
- не тереть и не чесать место укола (чтобы избежать инфекции)
- не использовать мази, гели или спиртосодержащие настойки на месте укола (чтобы не раздражать кожу)
- избегать вредных продуктов и питаться сбалансировано - выбирать свежие фрукты и овощи
- избегать сладких газированных напитков и пить достаточное количество воды, учитывая суточную норму - около 4% от массы тела человека (например, для взрослого весом 70 кг это примерно 2,8-3 л воды в день)
Кроме того, украинцам напомнили, что нужно внимательно прислушиваться к своему самочувствию.
"Легкое повышение температуры, покраснение или боль в месте укола - это нормальные реакции. Если температура держится выше 37,5°C более трех дней или появляются другие симптомы, обратитесь к врачу", - отметили в Минздраве.
Что можно делать после прививки
После прививки против коклюша, дифтерии и столбняка можно делать практически все, что и до нее, в частности:
- принимать ванну или душ
- выполнять легкие физические упражнения (прогулки, йога)
Кроме того, нужно выделить время на отдых - чтобы дать организму время на восстановление.
"Помните, что даже после вакцинации риск заболеть остается, но течение болезней будет легче. Вакцинация - это лучшая профилактика. Берегите себя и своих близких - вакцинируйтесь", - отметили в Минздраве.
Украинцам напомнили также, что кампания дополнительной иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка продолжается с 1 августа.
"Все прививки по Национальному календарю - безвозмездные. Для получения прививки обратитесь к семейному врачу или ближайшему заведению здравоохранения", - подытожили в ведомстве.
Сообщение Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)
Вакцинация детей и взрослых
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине и некоторых других странах мира наблюдается тенденция к снижению уровня плановых вакцинаций. Однако за последние 50 лет прививки спасли около 154 млн человек.
Медики неоднократно напоминали: если пренебрегать прививками, риск заболевания дифтерией, коклюшем и столбняком значительно возрастает. Именно поэтому в Украине утвержден календарь вакцинаций, охватывающий как детей, так и взрослых.
Так, до 16 лет все украинцы должны получить прививку против 10 опасных инфекций. Существуют также и обязательные прививки для взрослых (например, ревакцинацию против столбняка и дифтерии нужно делать каждые 10 лет).
Читайте также, как детям и взрослым узнать свой вакцинальный статус.
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