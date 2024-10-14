Что не стоит делать после вакцинации и можно ли мочить место укола: важные правила

Вакцинация защищает детей и взрослых от разных инфекций, а также позволяет сохранить привычный ритм жизни - без болезней и больничных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины в Facebook.

Чего не стоит делать после прививки

После прививки в Минздраве советуют оставаться в пункте вакцинации под наблюдением медиков в течение 30 минут. После этого можно продолжить свои дела.

Для комфортного течения вакцинации против коклюша, дифтерии и столбняка следует соблюдать ряд простых правил:

избегать алкоголя (это может спровоцировать симптомы, похожие на реакции на вакцину, например головную боль или повышение температуры)

воздерживаться от значительных физических нагрузок (вернуться к тренировкам можно через 48 часов)

не тереть и не чесать место укола (чтобы избежать инфекции)

не использовать мази, гели или спиртосодержащие настойки на месте укола (чтобы не раздражать кожу)

избегать вредных продуктов и питаться сбалансировано - выбирать свежие фрукты и овощи

избегать сладких газированных напитков и пить достаточное количество воды, учитывая суточную норму - около 4% от массы тела человека (например, для взрослого весом 70 кг это примерно 2,8-3 л воды в день)

Кроме того, украинцам напомнили, что нужно внимательно прислушиваться к своему самочувствию.

"Легкое повышение температуры, покраснение или боль в месте укола - это нормальные реакции. Если температура держится выше 37,5°C более трех дней или появляются другие симптомы, обратитесь к врачу", - отметили в Минздраве.

Что можно делать после прививки

После прививки против коклюша, дифтерии и столбняка можно делать практически все, что и до нее, в частности:

принимать ванну или душ

выполнять легкие физические упражнения (прогулки, йога)

Кроме того, нужно выделить время на отдых - чтобы дать организму время на восстановление.

"Помните, что даже после вакцинации риск заболеть остается, но течение болезней будет легче. Вакцинация - это лучшая профилактика. Берегите себя и своих близких - вакцинируйтесь", - отметили в Минздраве.

Украинцам напомнили также, что кампания дополнительной иммунизации против коклюша, дифтерии и столбняка продолжается с 1 августа.

"Все прививки по Национальному календарю - безвозмездные. Для получения прививки обратитесь к семейному врачу или ближайшему заведению здравоохранения", - подытожили в ведомстве.

Сообщение Минздрава (скриншот: facebook.com/moz.ukr)