Всі українці до 16 років повинні зробити щеплення від 10 інфекцій: список

Українці мають до 16 років бути вакцинованими від 10 інфекцій, а також робити обов’язкові щеплення за календарем у дорослому віці.

Всі українці до 16 років повинні отримати щеплення проти 10 небезпечних інфекцій, згідно з Національним календарем профілактичних щеплень. Це вакцинація проти гепатиту B, туберкульозу, кору, паротиту, краснухи, дифтерії, правця, кашлюка, поліомієліту та гемофільної інфекції типу B.

Також обов’язковими є щепленя і для дорослих. Так, проти правця та дифтерії треба робити ревакцинацію кожні 10 років.

Вакцинація є ключовим інструментом для запобігання епідеміям, ускладненням та смертям від хвороб, які можна попередити. Медики наголошують: відмова від щеплень становить загрозу та не лише для окремої людини, а й для колективного імунітету суспільства. Особливо це стосується вразливих верств населення: дітей, літніх людей та осіб із хронічними захворюваннями.

Чому важливо вакцинуватися від кашлюку, дифтерії та правця

Кашлюк особливо небезпечний для немовлят, адже може викликати апное (тимчасову зупинку дихання), що часто призводить до летальних випадків. До впровадження обов’язкової вакцинації кожна десята інфікована дитина помирала, але сьогодні кількість випадків зменшилася у 150 разів. Проте кашлюк все ще забирає 160 тис. життів щорічно, переважно серед дітей до одного року. В Україні за перші вісім місяців 2024 року зафіксовано 6073 випадки кашлюку, що майже у 22 рази більше порівняно з минулим роком.

Дифтерія також становить смертельну небезпеку для невакцинованих людей: летальність без належної медичної допомоги сягає 29%, а висока ймовірність інвалідності залишається навіть у разі одужання.

Правець є ще одним ризиком, особливо для новонароджених. Якщо захворювання виникає в перші 28 днів життя дитини, ймовірність летального випадку становить 80%. Однак вакцинація матері знижує ризик захворювання у новонародженого на 88%, а смертність зменшується на 92%.

Медики наголошують, що правець не передається від людини до людини, відповідьно, колективний імунітет не працює, тому єдиний захист від цієї хвороби – вакцинація.

Також важливо пам’ятати, що до початку вакцинації у віці двох місяців захист новонародженого від кашлюку, дифтерії та правця залежить виключно від того, чи вакцинована мати проти цих хвороб.

Вакцинація та колективний імунітет

Масова відмова від вакцинації може призвести до відновлення епідемій захворювань, які давно були під контролем. Це загрожує не лише тим, хто свідомо відмовляється від щеплень, а й людям, які не можуть вакцинуватися через медичні протипоказання.

Колективний імунітет є критично важливим для захисту вразливих груп населення, таких як діти, літні люди та особи з хронічними захворюваннями. Цей захист був успішно продемонстрований під час глобальної кампанії з ліквідації натуральної віспи. Завдяки масовій вакцинації хворобу було повністю викорінено, а останній випадок зафіксовано в 1977 році.

Медики наголошують: руйнування колективного імунітету через відмову від щеплень може повернути небезпечні інфекції, що ставить під загрозу життя мільйонів людей.