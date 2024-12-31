На що українці витрачають найбільше перед Новим роком: статистика за три роки

У monobank дослідили динаміку витрат клієнтів за низкою ключових категорій і розповіли, на що українці витрачають найбільше грошей за 10 днів до Нового року.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на блог співзасновника monobank Олега Гороховського у Telegram.

На що клієнти monobank витрачають перед Новим роком найбільше

Гороховський розповів, що, виходячи із динаміки витрат клієнтів у ключових категоріях, лише за 10 днів до Нового року клієнти витрачають майже 5% річного обсягу в категорії "Продукти", тоді як решта 95% - розподіляється на інші 355 днів.

"Це означає, що на новорічні свята ми їмо удвічі більше, ніж зазвичай", - зауважив підприємець.

Допис Олега Гороховського (скриншот: t.me/OGoMono)

Згідно з публічним дашбордом від monobank, у цілому кількість покупок у різних категоріях є такою:

продукти та супермаркети - 42.40%

кафе та ресторани - 12.26%

інше - 9.70%

подорожі - 5.47%

таксі - 5.04%

краса та здоров'я - 4.98%

розваги та спорт - 4.58%

комуналка та інтернет - 3.51%

авто - 3.39%

поповнення мобільного - 3.29%

одяг та взуття - 1.78%

ремонт - 1.30%

тварини - 0.56%

побутова техніка - 0.53%

кіно - 0.49%

бюджет та податки - 0.42%

книги - 0.26%

Duty Free - 0.03%

Кількість покупок за різними категоріями (інфографіка: monobank.ua)

Крім того, Гороховський опублікував інфографіку, в якій наведена динаміка витрат українців (клієнтів monobank) за різними категоріями за 10 днів до нового року у 2022, 2023 та 2024 роках.

Згідно з нею, перед Новим роком українці витрачають найбільше грошей на продукти та у супермаркетах.

Динаміка витрат українців за 10 днів до Нового року в різні роки (інфографіка: t.me/OGoMono)