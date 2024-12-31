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На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года

Вторник 31 декабря 2024 11:20
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На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года Подготовка к новогодним праздникам может быть недешевой (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

В monobank проанализировали динамику расходов клиентов по ряду ключевых категорий и рассказали, на что украинцы тратят больше всего денег за 10 дней до Нового года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.

На что клиенты monobank тратят перед Новым годом больше всего

Гороховский рассказал, что, исходя из динамики расходов клиентов в ключевых категориях, только за 10 дней до Нового года клиенты тратят почти 5% годового объема в категории "Продукты", тогда как остальные 95% - распределяются на остальные 355 дней.

"Это означает, что на новогодние праздники мы едим вдвое больше, чем обычно", - отметил предприниматель.

На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года

Публикация Олега Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)

Согласно публичному дашборду от monobank, в целом количество покупок в различных категориях таково:

  • продукты и супермаркеты - 42.40%
  • кафе и рестораны - 12.26%
  • другое - 9.70%
  • путешествия - 5.47%
  • такси - 5.04%
  • красота и здоровье - 4.98%
  • развлечения и спорт - 4.58%
  • коммуналка и интернет - 3.51%
  • авто - 3.39%
  • пополнение мобильного - 3.29%
  • одежда и обувь - 1.78%
  • ремонт - 1.30%
  • животные - 0.56%
  • бытовая техника - 0.53%
  • кино - 0.49%
  • бюджет и налоги - 0.42%
  • книги - 0.26%
  • Duty Free - 0.03%

На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года

Количество покупок по разным категориям (инфографика: monobank.ua)

Кроме того, Гороховский опубликовал инфографику, в которой приведена динамика расходов украинцев (клиентов monobank) по разным категориям за 10 дней до нового года в 2022, 2023 и 2024 годах.

Согласно ей, перед Новым годом украинцы тратят больше всего денег на продукты и в супермаркетах.

На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года

Динамика расходов украинцев за 10 дней до Нового года в разные годы (инфографика: t.me/OGoMono)

Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоят продукты на новогодний стол в Украине.

Читайте также, как выбирать и хранить продукты, чтобы не навредить здоровью.

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