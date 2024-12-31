На что украинцы тратят больше всего перед Новым годом: статистика за три года
В monobank проанализировали динамику расходов клиентов по ряду ключевых категорий и рассказали, на что украинцы тратят больше всего денег за 10 дней до Нового года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на блог соучредителя monobank Олега Гороховского в Telegram.
На что клиенты monobank тратят перед Новым годом больше всего
Гороховский рассказал, что, исходя из динамики расходов клиентов в ключевых категориях, только за 10 дней до Нового года клиенты тратят почти 5% годового объема в категории "Продукты", тогда как остальные 95% - распределяются на остальные 355 дней.
"Это означает, что на новогодние праздники мы едим вдвое больше, чем обычно", - отметил предприниматель.
Публикация Олега Гороховского (скриншот: t.me/OGoMono)
Согласно публичному дашборду от monobank, в целом количество покупок в различных категориях таково:
- продукты и супермаркеты - 42.40%
- кафе и рестораны - 12.26%
- другое - 9.70%
- путешествия - 5.47%
- такси - 5.04%
- красота и здоровье - 4.98%
- развлечения и спорт - 4.58%
- коммуналка и интернет - 3.51%
- авто - 3.39%
- пополнение мобильного - 3.29%
- одежда и обувь - 1.78%
- ремонт - 1.30%
- животные - 0.56%
- бытовая техника - 0.53%
- кино - 0.49%
- бюджет и налоги - 0.42%
- книги - 0.26%
- Duty Free - 0.03%
Количество покупок по разным категориям (инфографика: monobank.ua)
Кроме того, Гороховский опубликовал инфографику, в которой приведена динамика расходов украинцев (клиентов monobank) по разным категориям за 10 дней до нового года в 2022, 2023 и 2024 годах.
Согласно ей, перед Новым годом украинцы тратят больше всего денег на продукты и в супермаркетах.
Динамика расходов украинцев за 10 дней до Нового года в разные годы (инфографика: t.me/OGoMono)
Напомним, ранее мы рассказывали, сколько стоят продукты на новогодний стол в Украине.
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