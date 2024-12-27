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Що українці думають про план Трампа закінчити війну та чи вірять в справедливий мир

Україна, П'ятниця 27 грудня 2024 10:35
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Що українці думають про план Трампа закінчити війну та чи вірять в справедливий мир Фото: Українці повірили в план Трампа закінчити війну, але сумніваються в справедливості миру (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Майже половина українців вважають, що обрання Дональда Трампа президентом США наближує мир в Україні. Водночас у справедливість мирної угоди з Росією вірять лише 23% респондентів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані опитування КМІС.

За даними опитування, 45% вважають, що перемога Трампа наближує мир. Утім, з них вважають, що мир стає значно ближчим - 15%, а решта 30% говорять, що мир стає лише трохи ближчим.

Про те, що мир, навпаки, стає більш віддаленим, говорять 14% (про значне віддалення - 5%, про деяке - 9%). Решта 40% або вважають, що нічого не зміниться, або не змогли визначитися зі своєю думкою.

Що українці думають про план Трампа закінчити війну та чи вірять в справедливий мир

Лише чверть (23%) українців вважають, що при Трампі мир буде переважно або повністю справедливим для України. Вважають, що буде переважно чи повністю несправедливим - 31%.

Ще 29% вважають, що буде і виконання вимог України, і поступки Росії і важко сказати, чого саме буде більше. Решта 18% не змогли визначитися із своєю думкою.

Що українці думають про план Трампа закінчити війну та чи вірять в справедливий мир

Опитування проводилося Київським міжнародним інститутом соціології 2-17 грудня 2024 року серед 2000 респондентів.

Нагадаємо, під час виборчої кампанії Дональд Трамп десятки разів заявляв про намір закінчити російсько-українську війну потягом дня після обрання на посаду президента США. При цьому він відмовлявся сказати, що хоче перемоги України.

Детальніше про заяви Трампа читайте в матеріалі РБК-Україна "До обрання і після. Чи змінилася риторика Трампа про війну в Україні та Путіна".

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Дональд Трамп
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