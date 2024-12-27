Что украинцы думают о плане Трампа закончить войну и верят ли в справедливый мир

Почти половина украинцев считают, что избрание Дональда Трампа президентом США приближает мир в Украине. Однако в справедливость мирного соглашения с Россией верят лишь 23% респондентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные опроса КМИС .

По данным опроса, 45% считают, что победа Трампа приближает мир. Из них считают, что мир становится значительно ближе - 15%, а остальные 30% говорят, что мир становится лишь немного ближе.

О том, что мир, наоборот, становится более отдаленным, говорят 14% (о значительном отдалении - 5%, о некотором - 9%). Остальные 40% либо считают, что ничего не изменится, либо не смогли определиться со своим мнением.

Лишь четверть (23%) украинцев считают, что при Трампе мир будет преимущественно или полностью справедливым для Украины. Считают, что будет преимущественно или полностью несправедливым - 31%.

Еще 29% считают, что будет и выполнение требований Украины, и уступки России и трудно сказать, чего именно будет больше. Остальные 18% не смогли определиться со своим мнением.

Опрос проводился Киевским международным институтом социологии 2-17 декабря 2024 года среди 2000 респондентов.