Що Україні відомо про "мирний план" Трампа і чи покажуть його у Мюнхені: відповідь МЗС

Речник спростував заяви ЗМІ про нібито готовий "мирний план" Трампа і те, що спецпредставник США з питань України та РФ Кіт Келлог представить його на конференції у Мюнхені.

"Якщо довелося генералу Келлогу самому спростовувати власне те, що він буде "презентувати план" на Мюнхенській конференції, він спростував це вчора, і я думаю що це показник, що це трошки вже не проблема, може, медіа, а це проблема джерел, які це повідомляють", - сказав Тихий.

За його словами, велика частина повідомлень про нібито "мирний план" йде зовсім не від США, України чи Європи, а від росіян. Він закликав ставитися до подібної інформації спокійніше.

"Будуть контакти з Кітом Келлогом, з Волцом, з іншими представниками на різних рівнях адміністрації США, протягом яких ті речі, про які ви питаєте, будуть визначатися. Чи є станом на зараз якийсь завершений план? Немає, з нашого розуміння, такого плану. Є певні параметри, є роботи, є розробка", - заявив речник МЗС.

Тихий додав, що поки все це перебуває в роботі, зарано повідомляти про результати. За його словами, частина цих параметрів буде узгоджуватися під час зустрічей з представника США.

"Ми не очікуємо, що там (на Мюнхенській конференції з безпеки, - ред.) буде презентація якогось мирного плану доконаного. Там буде обговорення дійсно параметрів досягнення справедливого миру. Україна представлятиме свою позицію. Мабуть, цим Мюнхен настільки важливий - це можливість якби донести на найвищому рівні позицію України з цього питання. Вона буде донесена", - додав він.