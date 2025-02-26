Що Україна отримає від угоди зі США про мінерали та на якому етапі зараз сторони

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Що сказав Трамп про вигоду України від угоди

На тлі повідомлень про наближення України та США до остаточного підписання угоди про корисні копалини вчора ввечері про це багато питали журналісти в американського лідера Дональда Трампа. Зокрема, глава Білого дому відповів на питання про те, що Україна отримає за цією угодою.

"350 мільярдів доларів (сума, яку за твердженням Трампа, США вже виділили Україні, - ред.) та масу військової техніки, право продовжувати боротися. Україна, українські солдати - дуже хоробрі, але без США та їхніх грошей та техніки ця війна закінчилася б дуже швидко", - заявив Трамп та нагадав, що свого часу саме він ухвалив рішення про постачання Україні "Джавелінів".

При цьому, за його словами, угода з Україною нібито може бути "угодою на трильйон доларів". Трамп стверджує, що Вашингтон і Київ "майже домовилися про угоду щодо рідкісноземельних елементів і багатьох інших речей".

Трамп також підтвердив, що візит президента Володимира Зеленського до Вашингтона може відбутися 28 лютого, під час якого й може бути укладена "дуже велика угода" про доступ США до українських корисних копалин.

"Звісно, ​​я згоден, якщо він захоче, і він хотів би підписати це разом зі мною. І я розумію, що це велика справа, дуже велика справа", - сказав президент США.

При цьому на питання, як довго Україна буде забезпечена обладнанням та боєприпасами, Трамп заявив, що "це може тривати деякий час".

"Можливо, поки ми не досягнемо угоди з Росією. Нам треба домовитися з Росією, інакше - це буде продовжуватися. … Але тепер ми повернемо наші гроші в тому чи іншому вигляді", - додав Трамп.

Якими були початкові умови США

На початку лютого глава Білого дому заявив про намір домовитися з Києвом про угоду, яка б забезпечила доступ США до рідкісноземельних металів Україн. Трамп сказав, що таким чином хоче "відшкодувати" надану Києву допомогу, обсяг якої, за його словами, нібито становить "500 млрд доларів". Згодом цифру зменшив до 350.

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський висловив готовність обговорити інвестиції з союзниками, але наголосив на необхідності взаємовигідного партнерства та гарантій безпеки для України. Київ відкинув перший варіант проєкту угоди про ресурси.

За це Трамп різко розкритикував Зеленського, який наголосив, що надана США допомога склала не 500, не 350 млрд доларів, а близько 100 млрд. Більше того він додав, що Київ не визнаватиме це як "борг", адже домовився з тодішньою адміністрацією президентта США Джо Байдена, що це була грантова допомога.

Що стосується обговорень щодо корисних копалин, то Зеленський говорив про це з Трампом ще у вересні 2024 року в Нью-Йорку. До того ж одним із пунктів плану перемоги президента є інвестиції в корисні копалини. Зеленський сказав, що Україна має критичні ресурси, які оцінюються у трильйони доларів.

12 лютого 2025 року міністр фінансів США Скот Бессент привіз до Києва проєкт угоди про партнерство, однак Зеленський не підписав цієї угоди, пояснивши, що документ не відповідав українським інтересам. ЗМІ писали, що Вашингтон хотів отримати право на 50% запасів корисних копалин в Україні. У Білому домі назвали відмову Зеленського "недалекоглядною".

Обговорення між сторонами продовжувалися далі. 19 лютого до Києва прибув спецпредставник Трампа Кіт Келлог, з яким українська сторона також вела перемовини щодо цього питання та передала США нові пропозиції щодо угоди.

Що відомо про останню редакцію документа

Після інтенсивних переговорів сторони досягли попередньої домовленості. Вчора видання Financial Times написало, що сторони погодили умови угоди про копалини й Вашингтон відмовився від найжорстокіших вимог. За словами українських урядовців, вони домовилися про набагато вигідніші умови.

FT уточнює, що Вашингтон відмовився від вимог про право на 500 мільярдів доларів потенційного доходу. Версія угоди від 24 лютого, з якою ознайомилися журналісти, передбачає створення фонду, до якого Україна вноситиме 50% доходів від "майбутньої монетизації" ресурсів, включно з нафтою і газом. Фонд інвестуватиме в проєкти в Україні.

Втім, до нього не будуть входити мінеральні ресурси, кошти від яких вже надходять до держбюджету, він не буде охоплювати діяльність "Нафтогазу" і "Укрнафти", найбільших українських виробників газу і нафти.

Однак в угоді немає жодної згадки про гарантії безпеки з боку США, на яких Київ спочатку наполягав в обмін на згоду на угоду, пише FT. Вона також залишає такі питання, як розмір частки США в фонді та умови угод про "спільну власність" на розгляд наступних угод.

ЗМІ повідомляють, що найближчими тижнями президент Зеленський може відвідати Білий дім для підписання угоди з Трампом. Це може відбутися вже 28 лютого.

Втім, низка західних медіа зауважує, що деталі угоди продовжують обговорюватися, і остаточні умови можуть бути змінені до моменту підписання.