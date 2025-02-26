Что Украина получит от соглашения с США о минералах и на каком этапе сейчас стороны

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Что сказал Трамп о выгоде Украины от соглашения

На фоне сообщений о приближении Украины и США к окончательному подписанию соглашения о полезных ископаемых вчера вечером об этом много спрашивали журналисты у американского лидера Дональда Трампа. В частности, глава Белого дома ответил на вопрос о том, что Украина получит по этому соглашению.

"350 миллиардов долларов (сумма, которую по утверждению Трампа, США уже выделили Украине, - ред.) и массу военной техники, право продолжать бороться. Украина, украинские солдаты - очень храбрые, но без США и их денег и техники эта война закончилась бы очень быстро", - заявил Трамп и напомнил, что в свое время именно он принял решение о поставках Украине "Джавелинов".

При этом, по его словам, соглашение с Украиной якобы может быть "сделкой на триллион долларов". Трамп утверждает, что Вашингтон и Киев "почти договорились о сделке по редкоземельным элементам и многим другим вещам".

Трамп также подтвердил, что визит президента Владимира Зеленского в Вашингтон может состояться 28 февраля, во время которого и может быть заключено "очень большое соглашение" о доступе США к украинским полезным ископаемым.

"Конечно, я согласен, если он захочет, и он хотел бы подписать это вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело", - сказал президент США.

При этом на вопрос, как долго Украина будет обеспечена оборудованием и боеприпасами, Трамп заявил, что "это может занять некоторое время".

"Возможно, пока мы не достигнем соглашения с Россией. Нам надо договориться с Россией, иначе - это будет продолжаться. ... Но теперь мы вернем наши деньги в том или ином виде", - добавил Трамп.

Какими были первоначальные условия США

В начале февраля глава Белого дома заявил о намерении договориться с Киевом о соглашении, которое бы обеспечило доступ США к редкоземельным металлам Украины. Трамп сказал, что таким образом хочет "возместить" предоставленную Киеву помощь, объем которой, по его словам, якобы составляет "500 млрд долларов". Впоследствии цифру уменьшил до 350.

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский выразил готовность обсудить инвестиции с союзниками, но подчеркнул необходимость взаимовыгодного партнерства и гарантий безопасности для Украины. Киев отверг первый вариант проекта соглашения о ресурсах.

За это Трамп резко раскритиковал Зеленского, который отметил, что предоставленная США помощь составила не 500, не 350 млрд долларов, а около 100 млрд. Более того, он добавил, что Киев не будет признавать это как "долг", ведь договорился с тогдашней администрацией президента США Джо Байдена, что это была грантовая помощь.

Что касается обсуждений по поводу полезных ископаемых, то Зеленский говорил об этом с Трампом еще в сентябре 2024 года в Нью-Йорке. К тому же одним из пунктов плана победы президента являются инвестиции в полезные ископаемые. Зеленский сказал, что Украина имеет критические ресурсы, которые оцениваются в триллионы долларов.

12 февраля 2025 года министр финансов США Скотт Бессент привез в Киев проект соглашения о партнерстве, однако Зеленский не подписал это соглашение, объяснив, что документ не отвечал украинским интересам. СМИ писали, что Вашингтон хотел получить право на 50% запасов полезных ископаемых в Украине. В Белом доме назвали отказ Зеленского "недальновидным".

Обсуждения между сторонами продолжались дальше. 19 февраля в Киев прибыл спецпредставитель Трампа Кит Келлог, с которым украинская сторона также вела переговоры по этому вопросу и передала США новые предложения по соглашению.

Что известно о последней редакции документа

После интенсивных переговоров стороны достигли предварительной договоренности. Вчера издание Financial Times написало, что стороны согласовали условия соглашения об ископаемых и Вашингтон отказался от самых жестких требований. По словам украинских чиновников, они договорились о гораздо более выгодных условиях.

FT уточняет, что Вашингтон отказался от требований о праве на 500 миллиардов долларов потенциального дохода. Версия соглашения от 24 февраля, с которой ознакомились журналисты, предусматривает создание фонда, в который Украина будет вносить 50% доходов от "будущей монетизации" ресурсов, включая нефть и газ. Фонд будет инвестировать в проекты в Украине.

Впрочем, в него не будут входить минеральные ресурсы, средства от которых уже поступают в госбюджет, он не будет охватывать деятельность "Нафтогаза" и "Укрнафты", крупнейших украинских производителей газа и нефти.

Однако в соглашении нет никакого упоминания о гарантиях безопасности со стороны США, на которых Киев изначально настаивал в обмен на согласие на сделку, пишет FT. Оно также оставляет такие вопросы, как размер доли США в фонде и условия соглашений о "совместной собственности" на рассмотрение следующих соглашений.

СМИ сообщают, что в ближайшие недели президент Зеленский может посетить Белый дом для подписания соглашения с Трампом. Это может произойти уже 28 февраля.

Впрочем, ряд западных медиа отмечает, что детали соглашения продолжают обсуждаться, и окончательные условия могут быть изменены до момента подписания.