Що Україна отримає після саміту НАТО: Міноборони підвело підсумки

За підсумками 75-го саміту НАТО Україна отримає додаткові системи ППО, літаки F-16, пакети військової допомоги та багато іншого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Міністерства оборони України.
Зокрема, країні нададуть 5 новітніх батарей ППО. Мова йде про 4 батареї Patriot та 1 батарею Samp/T від США, Німеччини, Румунії, Нідерландів та Італії.
Також союзники нададуть десятки тактичних систем ППО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS та Gepard.
Повний список наступний:
У відомстві додали, що міністр оборони Рустем Умєров висловив подяку союзникам за нові рішення про допомогу Україні на сотні мільйонів доларів.
Також він анонсував використання прибутків із заморожених активів Росії для підтримки оборони України.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обіцянка щодо членства України в НАТО має бути виконана. Проте країна не може чекати на це ще 75 років, це має статися швидше.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що літак президента України Володимира Зеленського по дорозі з США до Батьківщини приземлився у Ірландії.
Голова держави зустрівся з ірландським прем'єром-міністром Саймоном Гаррісом і обговорив підтримку України та продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці.
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