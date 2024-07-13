Що Україна отримає після саміту НАТО: Міноборони підвело підсумки

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що обіцянка щодо членства України в НАТО має бути виконана. Проте країна не може чекати на це ще 75 років, це має статися швидше.



Раніше РБК-Україна повідомляло, що літак президента України Володимира Зеленського по дорозі з США до Батьківщини приземлився у Ірландії.

Голова держави зустрівся з ірландським прем'єром-міністром Саймоном Гаррісом і обговорив підтримку України та продовження співпраці в розмінуванні та кібербезпеці.

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