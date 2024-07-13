Что Украина получит после саммита НАТО: Минобороны подвело итоги

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обещание о членстве Украины в НАТО должно быть выполнено. Однако страна не может ждать этого еще 75 лет, это должно произойти быстрее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что самолет президента Украины Владимира Зеленского по дороге из США на Родину приземлился в Ирландии.

Глава государства встретился с ирландским премьером-министром Саймоном Гаррисом и обсудил поддержку Украины и продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.