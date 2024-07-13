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Что Украина получит после саммита НАТО: Минобороны подвело итоги

Фото: ЗРК Patriot (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

По итогам 75-го саммита НАТО Украина получит дополнительные системы ПВО, самолеты F-16, пакеты военной помощи и многое другое.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Министерства обороны Украины.

В частности, стране предоставят 5 новейших батарей ПВО. Речь идет о 4 батареях Patriot и 1 батарее Samp/T от США, Германии, Румынии, Нидерландов и Италии.

Также союзники предоставят десятки тактических систем ПВО NASAMS, HAWK, IRIS T-SLM, IRIS T-SLS и Gepard.

Полный список следующий:

  • пакет военной помощи от США на 225 млн. долларов. В него войдут система Patriot и ракеты в нее, ракеты для NASAMS, артиллерийские снаряды, противотанковые ракеты;
  • одна система Patriot и ракеты к ней из Германии. Кроме того, артиллерийские боеприпасы, жрлнм, военно-инженерные машины и другое оборудование;
  • 93 млн долларов военной помощи, 6 самолетов F-16 и запчасти к вертолетам Sea King от Норвегии;
  • ежегодная помощь в размере 3 млрд фунтов стерлингов на военную поддержку от Британии (до 2030/31 годов);
  • пакет военной помощи на 366 млн долларов от Канады;
  • 18 артсистем "Богдана" от Дании, финансирование производства в Украине;
  • пакет военной помощи в размере 169 млн долларов от Австралии;
  • антидроновые системы и патроны калибра 5,56х45 от Литвы;
  • 300 млн. евро на закупку боеприпасов для самолетов F-16 от Нидерландов;
  • пакет военной помощи в размере 3,68 млн. долларов от Новой Зеландии.

В ведомстве добавили, что министр обороны Рустем Умеров выразил благодарность союзникам за новые решения о помощи Украине на сотни миллионов долларов.

Также он анонсировал использование доходов из замороженных активов России для поддержки обороны Украины.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что обещание о членстве Украины в НАТО должно быть выполнено. Однако страна не может ждать этого еще 75 лет, это должно произойти быстрее.

Ранее РБК-Украина сообщало, что самолет президента Украины Владимира Зеленского по дороге из США на Родину приземлился в Ирландии.

Глава государства встретился с ирландским премьером-министром Саймоном Гаррисом и обсудил поддержку Украины и продолжение сотрудничества в разминировании и кибербезопасности.

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