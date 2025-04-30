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Що це було? У небі над Вінницею засяяв вражаючий світловий стовп (фото)

У небі над Вінницею помітили світловий або сонячний стовп (фото: freepik.com)
Автор: Ірина Костенко

У небі над Вінницею помітили так званий "світловий стовп". Атмосферне оптичне явище "спіймала" на фото співробітниця обласного центру з гідрометеорології.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Вінницького обласного центру з гідрометеорології у Facebook.

Коли саме над Вінницею помітили світловий стовп

Українцям розповіли, що о 05:52 вівторка, 29 квітня 2025 року, співробітниця Вінницького ЦГМ Валентина Собчук помітила в небі над містом світловий (або сонячний) стовп (з англійської - Light pillar).

Їй навіть вдалось зафіксувати це явище на фото.

Уточнюється, що це - один із найчастіших видів гало (візуальне атмосферне явище, оптичний ефект), який є вертикальною смугою світла, що тягнеться від Сонця під час його заходу або сходу.

Гало над Вінницею (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)

За яких умов у небі може виникати світловий стовп

Згідно з інформацією Вінницького ЦГМ, світловий стовп - це атмосферне оптичне явище, яке виникає, коли світло відбивається від крижаних кристалів, що зависли в повітрі.

Ці кристали (зазвичай шестигранної форми) діють як мініатюрні дзеркала:

  • відбивають світло;
  • створюють вертикальні світлові стовпи.

"Це явище, зважаючи на свою простоту, часто викликає захоплення у спостерігачів", - розповіли експерти.

Світловий стовп - атмосферне оптичне явище (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)

Зазначається, що світловий стовп може виникати:

  • як від природних джерел;
  • так і від штучних (наприклад - від вуличного ліхтаря).

Водночас зазвичай для утворення світлових стовпів потрібні певні погодні умови:

  • низька температура;
  • відсутність сильного вітру.

"Це явище є чудовим прикладом того, як природні умови можуть створювати вражаючі оптичні ефекти, які захоплюють і надихають людей по всьому світу", - підсумували в обласному ЦГМ.

Публікація облцентру з гідрометеорології (скриншот: facebook.com/meteo.vn.ua)

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