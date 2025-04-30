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Что это было? В небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб (фото)

В небе над Винницей заметили световой или солнечный столб (фото: freepik.com)
Автор: Ирина Костенко

В небе над Винницей заметили так называемый "световой столб". Атмосферное оптическое явление "поймала" на фото сотрудница областного центра по гидрометеорологии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook.

Когда именно над Винницей заметили световой столб

Украинцам рассказали, что в 05:52 вторника, 29 апреля 2025 года, сотрудница Винницкого ЦГМ Валентина Собчук заметила в небе над городом световой (или солнечный) столб (с английского - Light pillar).

Ей даже удалось зафиксировать это явление на фото.

Уточняется, что это - один из самых частых видов гало (визуальное атмосферное явление, оптический эффект), который является вертикальной полосой света, тянущейся от Солнца во время его захода или восхода.

Гало над Винницей (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)

При каких условиях в небе может возникать световой столб

Согласно информации Винницкого ЦГМ, световой столб - это атмосферное оптическое явление, которое возникает, когда свет отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе.

Эти кристаллы (обычно шестигранной формы) действуют как миниатюрные зеркала:

  • отражают свет;
  • создают вертикальные световые столбы.

"Это явление, ввиду своей простоты, часто вызывает восхищение у наблюдателей", - рассказали эксперты.

Световой столб - атмосферное оптическое явление (фото: facebook.com/meteo.vn.ua/Собчук Валентина)

Отмечается, что световой столб может возникать:

  • как от природных источников;
  • так и от искусственных (например - от уличного фонаря).

В то же время обычно для образования световых столбов нужны определенные погодные условия:

  • низкая температура;
  • отсутствие сильного ветра.

"Это явление является прекрасным примером того, как природные условия могут создавать впечатляющие оптические эффекты, которые захватывают и вдохновляют людей по всему миру", - подытожили в областном ЦГМ.

Публикация облцентра по гидрометеорологии (скриншот: facebook.com/meteo.vn.ua)

Напомним, ранее мы рассказывали, что над Сумской областью заметили магическое явление - полярное сияние со сказочными яркими оттенками.

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