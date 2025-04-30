Что это было? В небе над Винницей засиял впечатляющий световой столб (фото)

В небе над Винницей заметили так называемый "световой столб". Атмосферное оптическое явление "поймала" на фото сотрудница областного центра по гидрометеорологии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Винницкого областного центра по гидрометеорологии в Facebook.
Украинцам рассказали, что в 05:52 вторника, 29 апреля 2025 года, сотрудница Винницкого ЦГМ Валентина Собчук заметила в небе над городом световой (или солнечный) столб (с английского - Light pillar).
Ей даже удалось зафиксировать это явление на фото.
Уточняется, что это - один из самых частых видов гало (визуальное атмосферное явление, оптический эффект), который является вертикальной полосой света, тянущейся от Солнца во время его захода или восхода.
Согласно информации Винницкого ЦГМ, световой столб - это атмосферное оптическое явление, которое возникает, когда свет отражается от ледяных кристаллов, зависших в воздухе.
Эти кристаллы (обычно шестигранной формы) действуют как миниатюрные зеркала:
"Это явление, ввиду своей простоты, часто вызывает восхищение у наблюдателей", - рассказали эксперты.
Отмечается, что световой столб может возникать:
В то же время обычно для образования световых столбов нужны определенные погодные условия:
"Это явление является прекрасным примером того, как природные условия могут создавать впечатляющие оптические эффекты, которые захватывают и вдохновляют людей по всему миру", - подытожили в областном ЦГМ.
Напомним, ранее мы рассказывали, что над Сумской областью заметили магическое явление - полярное сияние со сказочными яркими оттенками.
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