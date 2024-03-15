Що це було?! "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин

Цікаво, що злива голів посипалася на празьку команду вже напочатку першого тайму.

На 7 хвилині Дарвін Нуньєс відкрив рахунок з передачі Собослаї.

На 8-й забитим м'ячем відзначився 19-річний Боббі Кларк.

На 10 хвилині клуб з Праги пропустив третій м'яч - від Салаха.

А на 14-й Ґакпо замкнув точну передачу єгипетського вінгера з правого флангу.

Лише після четвертого пропущеного голу гравці чеської команди провели роботу над помилками. Але, зрозуміло, було вже пізно.

І хоч "Спарта" відквитала один м’яч, але і англійці забили ще двічі. В результаті поєдинок на "Енфілді" завершився з рахунком 6:1.

Додамо, що минула зустріч "Ліверпуля" і "Спарти" у столиці Чехії завершилася тріумфом "мерсисайдців" з рахунком 5:1.