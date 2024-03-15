UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Що це було?! "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин

Фото: "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин (twitter com LFC)
Автор: Ксенія Вертебна

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Ліверпуль" за 6 хвилин забив 4 голи празькій "Спарті". М’ячі у ворота Петера Віндаль-Єнсена залітали з такою швидкістю, що один з голів навіть не встигли показати у лайві через повтор попереднього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Цікаво, що злива голів посипалася на празьку команду вже напочатку першого тайму.

На 7 хвилині Дарвін Нуньєс відкрив рахунок з передачі Собослаї. 

На 8-й забитим м'ячем відзначився 19-річний Боббі Кларк. 

На 10 хвилині клуб з Праги пропустив третій м'яч - від Салаха. 

А на 14-й  Ґакпо замкнув точну передачу єгипетського вінгера з правого флангу.

Лише після четвертого пропущеного голу гравці чеської команди провели роботу над помилками. Але, зрозуміло, було вже пізно.

І хоч "Спарта" відквитала один м’яч, але і англійці забили ще двічі. В результаті поєдинок на "Енфілді" завершився з рахунком 6:1.

 

Додамо, що минула зустріч "Ліверпуля" і "Спарти" у столиці Чехії завершилася тріумфом "мерсисайдців" з рахунком 5:1.

Раніше ми писали, що "Ліверпуль" дотиснув "Челсі" Мудрика у фіналі Кубка ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ВеликобританіяЛиверпульФутбол