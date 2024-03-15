Що це було?! "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Ліверпуль" за 6 хвилин забив 4 голи празькій "Спарті". М’ячі у ворота Петера Віндаль-Єнсена залітали з такою швидкістю, що один з голів навіть не встигли показати у лайві через повтор попереднього.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.
Цікаво, що злива голів посипалася на празьку команду вже напочатку першого тайму.
На 7 хвилині Дарвін Нуньєс відкрив рахунок з передачі Собослаї.
На 8-й забитим м'ячем відзначився 19-річний Боббі Кларк.
На 10 хвилині клуб з Праги пропустив третій м'яч - від Салаха.
А на 14-й Ґакпо замкнув точну передачу єгипетського вінгера з правого флангу.
Лише після четвертого пропущеного голу гравці чеської команди провели роботу над помилками. Але, зрозуміло, було вже пізно.
І хоч "Спарта" відквитала один м’яч, але і англійці забили ще двічі. В результаті поєдинок на "Енфілді" завершився з рахунком 6:1.
Додамо, що минула зустріч "Ліверпуля" і "Спарти" у столиці Чехії завершилася тріумфом "мерсисайдців" з рахунком 5:1.
Раніше ми писали, що "Ліверпуль" дотиснув "Челсі" Мудрика у фіналі Кубка ліги.
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