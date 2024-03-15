Что это было? "Ливерпуль" забил "Спарте" 4 гола за 6 минут

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ливерпуль" за 6 минут забил 4 гола пражской "Спарте". Мячи в ворота Петера Виндаль-Йенсена залетали с такой скоростью, что один из голов даже не успели показать в брани из-за повтора предыдущего.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.
Интересно, что ливень голов посыпался на пражскую команду уже в начале первого тайма.
На 7 минуте Дарвин Нуньес открыл счет по передаче Собослаи.
На 8-м забитым мячом отличился 19-летний Бобби Кларк.
На 10 минуте клуб из Праги пропустил третий мяч – от Салаха.
А на 14-й Гакпо замкнул точную передачу египетского вингера с правого фланга.
Лишь после четвертого пропущенного гола игроки чешской команды провели работу над ошибками. Но, разумеется, было уже поздно.
И хоть "Спарта" отквитала один мяч, но и англичане забили еще дважды. В результате поединок на "Энфилде" завершился со счётом 6:1.
Добавим, что прошедшая встреча "Ливерпуля" и "Спарты" в столице Чехии завершилась триумфом "мерсисайдцев" со счетом 5:1.
Ранее мы писали, что "Ливерпуль" дожал "Челси" Мудрика в финале Кубка лиги .
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