ua en ru
Пт, 15 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Що це було?! "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин

Англія, П'ятниця 15 березня 2024 00:15
UA EN RU
Що це було?! "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин Фото: "Ліверпуль" забив "Спарті" 4 голи за 6 хвилин (twitter com LFC)
Автор: Ксенія Вертебна

У матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи "Ліверпуль" за 6 хвилин забив 4 голи празькій "Спарті". М’ячі у ворота Петера Віндаль-Єнсена залітали з такою швидкістю, що один з голів навіть не встигли показати у лайві через повтор попереднього.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на трансляцію поєдинку.

Цікаво, що злива голів посипалася на празьку команду вже напочатку першого тайму.

На 7 хвилині Дарвін Нуньєс відкрив рахунок з передачі Собослаї.

На 8-й забитим м'ячем відзначився 19-річний Боббі Кларк.

На 10 хвилині клуб з Праги пропустив третій м'яч - від Салаха.

А на 14-й Ґакпо замкнув точну передачу єгипетського вінгера з правого флангу.

Лише після четвертого пропущеного голу гравці чеської команди провели роботу над помилками. Але, зрозуміло, було вже пізно.

І хоч "Спарта" відквитала один м’яч, але і англійці забили ще двічі. В результаті поєдинок на "Енфілді" завершився з рахунком 6:1.

Додамо, що минула зустріч "Ліверпуля" і "Спарти" у столиці Чехії завершилася тріумфом "мерсисайдців" з рахунком 5:1.

Раніше ми писали, що "Ліверпуль" дотиснув "Челсі" Мудрика у фіналі Кубка ліги.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Великобританія Ливерпуль Футбол
NEWS
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
МЗС України відреагувало на псевдовибори Росії та звернулось до українців в окупації
DAILY
Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Курс на Південь. Як Україна шукає союзників поза Європою та США