Что это было? "Ливерпуль" забил "Спарте" 4 гола за 6 минут

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы "Ливерпуль" за 6 минут забил 4 гола пражской "Спарте". Мячи в ворота Петера Виндаль-Йенсена залетали с такой скоростью, что один из голов даже не успели показать в брани из-за повтора предыдущего.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на трансляцию поединка.

Интересно, что ливень голов посыпался на пражскую команду уже в начале первого тайма.

На 7 минуте Дарвин Нуньес открыл счет по передаче Собослаи.

На 8-м забитым мячом отличился 19-летний Бобби Кларк.

На 10 минуте клуб из Праги пропустил третий мяч – от Салаха.

А на 14-й Гакпо замкнул точную передачу египетского вингера с правого фланга.

Лишь после четвертого пропущенного гола игроки чешской команды провели работу над ошибками. Но, разумеется, было уже поздно.

И хоть "Спарта" отквитала один мяч, но и англичане забили еще дважды. В результате поединок на "Энфилде" завершился со счётом 6:1.

Добавим, что прошедшая встреча "Ливерпуля" и "Спарты" в столице Чехии завершилась триумфом "мерсисайдцев" со счетом 5:1.