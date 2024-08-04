Що таке сімейний автомобіль: які бувають варіанти

В категорію сімейних можна записати кілька типів машин тим більше що і сім’ї, і їхні запити бувають різними. І тим легше помилитись з вибором і придбати те, що всіх потреб родини не задовільнить, викликаючи тільки роздратування і жаль за втраченими грошима.

Певно, під статус сімейного авто потрапляє більшість машин, адже немає такої моделі, яку не можна було б використовувати для потреб пересічної родини. Інша справа, наскільки ефективним буде це використання.

А якщо виходити з того, шо потреби типової української сім’ї дуже багатопланові, то й сімейна машина має бути максимально універсальною і за можливістю максимально місткою. Відтак, під це формулювання однозначно не потрапляють такі типи авто вузького призначення як купе, родстери, міські суперкомпактні моделі і мабуть, пікапи з однорядною кабіною.

Кузов універсал

Певно, це один з найбільш зручних для пересічної родини варіантів. Адже автомобіль з кузовом універсал буде недорогою альтернативою з одного боку мінівену, а з іншого – седану та хетчбеку. За габаритами, поведінкою на дорозі і вартістю утримання універсал залишається легковою машиною, але пропонує широкі можливості з перевезень багажу, наближаючись за цим параметром до компактвена. При тому що за бажання можна знайти навіть семимісні версії універсалів. Зазначимо, що формально до універсалів можна віднести позашляховики та кросовери, але вони як правило мають меншу місткість через коротший задній звис, великі колісні арки та виступи під агрегати трансмісії 4х4 на підлозі в задній частині кузова.

Кузов типу седан

Коли триоб’ємний кузов седан ще був одним з найпопулярніших, існувала навіть така його підкатегорія як сімейний седан. Тобто – великий і просторий (не нижче верхнього С-класу, а то і D-класу), з великим багажником, хоча і не обов’язково престижного бренду. Це значить, що у нього без застережень 5-місний салон, придатний для далеких мандрівок, плюс багажник об'ємом не менше 400 л. Позаяк категорія "сімейний" передбачає демократичну ціну, це може бути модель без дорогого оснащення і складного суперсучасного силового агрегата. Нагадаємо, що одна важливих переваг седана перед універсалом, хетчбеком чи веном – у відокремленому від салону багажнику і через те більш комфортному салоні. Великий мінус седана – обмежені можливості трансформації багажника для перевезення габаритних предметів; хоча деякі варіанти трансформації салону зустрічаються і в седанів.

Мінівен

Певно, це найбільш доцільний для повної родини тип авто. Вагонне компонування дає більше простору в салоні, висока стеля та вертикальна посадка в кріслах полегшують далекі поїздки з дітьми, дозоляють переміщення пасажирів в інтер'єрі під час руху. Сюди ж можна записати і компактні мінівени, що фактично є універсалом з високим дахом, і фургончики типу "пиріжок", і мало не "автобуси" з трьома рядами сидінь, що зсуваються і повертаються. Власне, майте на увазі, що не тільки у великих моделях можна радикально трансформувати плануванню салону – за рахунок переміщення чи демонтажу сидінь. Але не забувайте, що утримувати мінівен дорожче навіть на рівні догляду (мийка, шини, паркування, прибирання в салоні, більша витрата палива).

Коротко

Так, можливість охопити однією машиною всі поточні і стратегічні запити родини є. Але з іншого боку, за додатковий функціонал доводиться доплачувати чимало коштів – і при покупці, і в процесі утримання. Тож спробуйте спланувати, як часто у вас, наприклад буде потреба перевозити холодильник у просторому салоні вена чи вмикати привод 4х4 на кросовері. Можливо, якщо подібні ситуації будуть нечастими, буде вигідніше в такому рідкісному випадку найняти вантажне таксі чи натягнути ланцюги на ведучу пару коліс? Щоб зекономлену суму витратити на більшу кількість систем безпеки чи обладнання паркомісця для цього самого сімейного авто?