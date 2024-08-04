Что такое семейный автомобиль: какие бывают варианты
В категорию семейных можно записать несколько типов машин, тем более что и семьи, и их запросы бывают разными. И тем легче ошибиться с выбором и приобрести то, что всех потребностей семьи не удовлетворит, вызывая только раздражение и сожаление о потерянных деньгах.
О том, как правильно выбрать автомобиль под нужды вашей семьи, читайте в материале РБК-Украина.
При подготовке статьи были использованы публикации изданий L`Automobile Magazine и Motor.
Наверное, под статус семейного авто попадает большинство машин, ведь нет такой модели, которую нельзя было использовать для нужд рядовой семьи. Другое дело, насколько эффективно это использование.
А если исходить из того, что потребности типичной украинской семьи очень многоплановые, то и семейная машина должна быть максимально универсальной и по возможности максимально вместительной. Следовательно, под эту формулировку однозначно не попадают такие типы авто узкого назначения как купе, родстеры, городские суперкомпактные модели и, пожалуй, пикапы с однорядной кабиной.
Кузов универсал
Наверное, это один из наиболее удобных для обычной семьи вариантов. Ведь автомобиль с кузовом универсал будет недорогой альтернативой с одной стороны минивэна, а с другой – седана и хэтчбека. По габаритам, поведению на дороге и стоимости удержания универсал остается легковой машиной, но предлагает широкие возможности по перевозкам багажа, приближаясь по этому параметру к компактвэну. При том, что при желании можно найти даже семиместные версии универсалов. Отметим, что формально к универсалам можно отнести внедорожники и кроссоверы, но они как правило имеют меньшую емкость из-за более короткого заднего свеса, больших колесных арок и выступов под агрегаты трансмиссии 4х4 на полу в задней части кузова.
Кузов типа седан
Когда трехобъемный кузов седан был еще одним из самых популярных, существовала даже такая его подкатегория как семейный седан. То есть – большой и просторный (не ниже верхнего С-класса, а то и D-класса), с большим багажником, хоть и не обязательно престижного бренда. Это значит, что у него без оговорок 5-местный салон, пригодный для дальних путешествий, плюс багажник объемом не менее 400 л. Поскольку категория "семейный" подразумевает демократичную цену, это может быть модель без дорогостоящего оснащения и сложного суперсовременного силового агрегата. Напомним, что одно важное преимущество седана перед универсалом, хэтчбеком или веном – в отделенном от салона багажнике и поэтому более комфортном салоне. Большой минус седана – ограниченные возможности трансформации багажника для перевозки габаритных предметов; хотя некоторые варианты трансформации салона встречаются и у седанов.
Минивэн
Вероятно, это наиболее предпочтительный для полной семьи тип авто. Вагонная компоновка дает больше простора в салоне, высокий потолок и вертикальная посадка в креслах облегчают дальние поездки с детьми, дозоляют перемещение пассажиров в интерьере во время движения. Сюда же можно записать и компактные минивэны, фактически являющиеся универсалом с высокой крышей, и фургончики типа "пирожок", и чуть ли не "автобусы" с тремя сдвигающимися и возвращающимися рядами сидений. Собственно, учтите, что не только в больших моделях можно радикально трансформировать планировку салона – за счет перемещения или демонтажа сидений. Но не забывайте, что удерживать минивэн дороже даже на уровне ухода (мойка, шины, парковка, уборка в салоне, больший расход топлива).
Кратко
Да, возможность охватить одной машиной все текущие и стратегические запросы семьи есть. Но с другой стороны, за дополнительный функционал приходится доплачивать немало средств – и при покупке и в процессе содержания. Так что попробуйте спланировать, как часто у вас, например, потребуется перевозить холодильник в просторном салоне вена или включать привод 4х4 на кроссовере. Возможно, если подобные ситуации будут нечастыми, выгоднее ли в таком редком случае нанять грузовое такси или натянуть цепи на ведущую пару колес? Чтобы сэкономленную сумму потратить на большее количество систем безопасности или оборудования паркоместа для этого самого семейного автомобиля?
Напомним, недавно РБК-Украина рассказывало, каким бывает полный привод на пикапах и внедорожниках .