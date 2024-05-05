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Що таке сезонна алергія та як з нею боротись: поради МОЗ

Неділя 05 травня 2024 10:00
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Що таке сезонна алергія та як з нею боротись: поради МОЗ Фото: що таке сезонна алергія та як з нею боротись (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Цвітіння рослин є ненайкращою порою року для людей, які страждають на сезонні алергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

"Терміни цвітіння рослин можуть різнитись. Це залежить від клімату та особливостей погоди. Наприклад, в травні активно квітнуть злакові. Існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія", - пише МОЗ.

Найкращим способом позбутись алергії є уникнення алергену. У разі випадку з пилком рослини - це зробити важче. Втім, є способи, які допоможуть зменшити інтенсивність прояву алергії. Як приклад:

  • використовуйте маску на вулиці, що дозволить зменшити кількість частинок пилку, який ви вдихаєте;
  • у разі сильного вітру на вулиці - залишайтесь вдома та зачиняйте вікна;
  • уникайте прогулянок з 10 по 15 години;
  • після прогулянок ретельно вимивайте руки, прийміть душ, виперіть одяг;
  • частіше проводьте вологе прибирання в приміщеннях.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, кому категорично не можна їсти яблука, аби вберегти здоров'я.

Зокрема було розвіяно міфи щодо алергії після щеплення та пояснені справжні симптоми.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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