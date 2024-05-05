Що таке сезонна алергія та як з нею боротись: поради МОЗ

Цвітіння рослин є ненайкращою порою року для людей, які страждають на сезонні алергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Міністерства охорони здоров'я.

"Терміни цвітіння рослин можуть різнитись. Це залежить від клімату та особливостей погоди. Наприклад, в травні активно квітнуть злакові. Існує інтерактивна карта, яка може допомогти відстежувати цвітіння та зорієнтуватись, на що саме у вас може бути наразі алергія", - пише МОЗ.

Найкращим способом позбутись алергії є уникнення алергену. У разі випадку з пилком рослини - це зробити важче. Втім, є способи, які допоможуть зменшити інтенсивність прояву алергії. Як приклад: