Что такое сезонная аллергия и как с ней бороться: советы Минздрава

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"Сроки цветения растений могут отличаться. Это зависит от климата и особенностей погоды. Например, в мае активно цветут злаковые. Существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия", - пишет Минздрав.

Лучшим способом избавиться от аллергии является избежание аллергена. В случае с пыльцой растения - это сделать труднее. Впрочем, есть способы, которые помогут уменьшить интенсивность проявления аллергии. Например: