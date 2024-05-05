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Что такое сезонная аллергия и как с ней бороться: советы Минздрава

Воскресенье 05 мая 2024 10:00
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Что такое сезонная аллергия и как с ней бороться: советы Минздрава Фото: что такое сезонная аллергия и как с ней бороться (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Цветение растений является нелучшим временем года для людей, страдающих сезонными аллергиями.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Министерства здравоохранения.

"Сроки цветения растений могут отличаться. Это зависит от климата и особенностей погоды. Например, в мае активно цветут злаковые. Существует интерактивная карта, которая может помочь отслеживать цветение и сориентироваться, на что именно у вас может быть сейчас аллергия", - пишет Минздрав.

Лучшим способом избавиться от аллергии является избежание аллергена. В случае с пыльцой растения - это сделать труднее. Впрочем, есть способы, которые помогут уменьшить интенсивность проявления аллергии. Например:

  • используйте маску на улице, что позволит уменьшить количество частиц пыльцы, которую вы вдыхаете;
  • в случае сильного ветра на улице - оставайтесь дома и закрывайте окна;
  • избегайте прогулок с 10 по 15 часов;
  • после прогулок тщательно вымывайте руки, примите душ, постирайте одежду;
  • чаще проводите влажную уборку в помещениях.

Напомним, РБК-Украина писало о том, кому категорически нельзя есть яблоки, чтобы уберечь здоровье.

В частности, были развеяны мифы об аллергии после прививки и объяснены настоящие симптомы.

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Министерство здравоохранения Украины
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