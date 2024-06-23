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Що таке ПТСР та як підтримати близьку людину: поради МОЗ

Неділя 23 червня 2024 23:14
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Що таке ПТСР та як підтримати близьку людину: поради МОЗ ілюстроване зображення (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є психічним станом, який може виникнути після пережитого сильного стресу або травми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".

Окрім ПТСР також виділяють комплексний посттравматичний стресовий розлад (КПТСР). Для останнього характерні багаторазові, безперервні, повторювані травми.

Серед симптомів ПТСР/КПТСР є:

  • повторне переживання травми: спогади, сняться жахіття;
  • уникнення: уникнення місць, людей, а також ситуацій, що нагадують про подію;
  • негативні зміни у мисленні й настрої;
  • постійне відчуття загрози, збудливість.

У разі ПТСР/КПТСР варто звернутись до фахівця й не залишатись наодинці. Психічний стан діагностує лікар-психіатр. Зокрема він призначає лікування.

Як діяти, якщо у близької людини ПТСР/КПТСР

Людину з ПТСР/КПТСР не варто змушувати звертатись по медичну допомогу. Ліпше в спокійній обстановці запитати, чи потрібна їй допомога. В доречний момент можна запропонувати звернутись до фахівця.

Також важливо дати знати, що на вас можна покластися:

  • поважайте переживання й досвід людини;
  • використовуйте пряму комунікацію;
  • дайте зрозуміти, що почуття людини важливі;
  • слухайте стільки, скільки необхідно;
  • будьте поруч;
  • не змушуйте розповідати про болючий досвід;
  • не давайте порад, якщо не просять.

Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про те, чому виникає гастрит й як боротись з його проявами.

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Мінстерство охорони здоров'я України
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