Що таке ПТСР та як підтримати близьку людину: поради МОЗ
Посттравматичний стресовий розлад (ПТСР) є психічним станом, який може виникнути після пережитого сильного стресу або травми.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку "Центру громадського здоров'я".
Окрім ПТСР також виділяють комплексний посттравматичний стресовий розлад (КПТСР). Для останнього характерні багаторазові, безперервні, повторювані травми.
Серед симптомів ПТСР/КПТСР є:
- повторне переживання травми: спогади, сняться жахіття;
- уникнення: уникнення місць, людей, а також ситуацій, що нагадують про подію;
- негативні зміни у мисленні й настрої;
- постійне відчуття загрози, збудливість.
У разі ПТСР/КПТСР варто звернутись до фахівця й не залишатись наодинці. Психічний стан діагностує лікар-психіатр. Зокрема він призначає лікування.
Як діяти, якщо у близької людини ПТСР/КПТСР
Людину з ПТСР/КПТСР не варто змушувати звертатись по медичну допомогу. Ліпше в спокійній обстановці запитати, чи потрібна їй допомога. В доречний момент можна запропонувати звернутись до фахівця.
Також важливо дати знати, що на вас можна покластися:
- поважайте переживання й досвід людини;
- використовуйте пряму комунікацію;
- дайте зрозуміти, що почуття людини важливі;
- слухайте стільки, скільки необхідно;
- будьте поруч;
- не змушуйте розповідати про болючий досвід;
- не давайте порад, якщо не просять.
Нагадаємо, РБК-Україна також розповідало про те, чому виникає гастрит й як боротись з його проявами.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.