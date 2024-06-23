Что такое ПТСР и как поддержать близкого человека: советы Минздрава

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является психическим состоянием, которое может возникнуть после пережитого сильного стресса или травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Кроме ПТСР также выделяют комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР). Для последнего характерны многократные, непрерывные, повторяющиеся травмы.

Среди симптомов ПТСР/КПТСР являются:

повторное переживание травмы: воспоминания, снятся кошмары;

избегание: избегание мест, людей, а также ситуаций, напоминающих о событии;

негативные изменения в мышлении и настроении;

постоянное ощущение угрозы, возбудимость.

В случае ПТСР/КПТСР стоит обратиться к специалисту и не оставаться в одиночестве. Психическое состояние диагностирует врач-психиатр. В частности он назначает лечение.

Как действовать, если у близкого человека ПТСР/КПТСР

Человека с ПТСР/КПТСР не стоит заставлять обращаться за медицинской помощью. Лучше в спокойной обстановке спросить, нужна ли ему помощь. В подходящий момент можно предложить обратиться к специалисту.

Также важно дать знать, что на вас можно положиться: