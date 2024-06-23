Что такое ПТСР и как поддержать близкого человека: советы Минздрава
Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является психическим состоянием, которое может возникнуть после пережитого сильного стресса или травмы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".
Кроме ПТСР также выделяют комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР). Для последнего характерны многократные, непрерывные, повторяющиеся травмы.
Среди симптомов ПТСР/КПТСР являются:
- повторное переживание травмы: воспоминания, снятся кошмары;
- избегание: избегание мест, людей, а также ситуаций, напоминающих о событии;
- негативные изменения в мышлении и настроении;
- постоянное ощущение угрозы, возбудимость.
В случае ПТСР/КПТСР стоит обратиться к специалисту и не оставаться в одиночестве. Психическое состояние диагностирует врач-психиатр. В частности он назначает лечение.
Как действовать, если у близкого человека ПТСР/КПТСР
Человека с ПТСР/КПТСР не стоит заставлять обращаться за медицинской помощью. Лучше в спокойной обстановке спросить, нужна ли ему помощь. В подходящий момент можно предложить обратиться к специалисту.
Также важно дать знать, что на вас можно положиться:
- уважайте переживания и опыт человека;
- используйте прямую коммуникацию;
- дайте понять, что чувства человека важны;
- слушайте столько, сколько необходимо;
- будьте рядом;
- не заставляйте рассказывать о болезненном опыте;
- не давайте советов, если не просят.
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