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Что такое ПТСР и как поддержать близкого человека: советы Минздрава

Воскресенье 23 июня 2024 23:14
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Что такое ПТСР и как поддержать близкого человека: советы Минздрава иллюстрированное изображение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

Посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР) является психическим состоянием, которое может возникнуть после пережитого сильного стресса или травмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу "Центра общественного здоровья".

Кроме ПТСР также выделяют комплексное посттравматическое стрессовое расстройство (КПТСР). Для последнего характерны многократные, непрерывные, повторяющиеся травмы.

Среди симптомов ПТСР/КПТСР являются:

  • повторное переживание травмы: воспоминания, снятся кошмары;
  • избегание: избегание мест, людей, а также ситуаций, напоминающих о событии;
  • негативные изменения в мышлении и настроении;
  • постоянное ощущение угрозы, возбудимость.

В случае ПТСР/КПТСР стоит обратиться к специалисту и не оставаться в одиночестве. Психическое состояние диагностирует врач-психиатр. В частности он назначает лечение.

Как действовать, если у близкого человека ПТСР/КПТСР

Человека с ПТСР/КПТСР не стоит заставлять обращаться за медицинской помощью. Лучше в спокойной обстановке спросить, нужна ли ему помощь. В подходящий момент можно предложить обратиться к специалисту.

Также важно дать знать, что на вас можно положиться:

  • уважайте переживания и опыт человека;
  • используйте прямую коммуникацию;
  • дайте понять, что чувства человека важны;
  • слушайте столько, сколько необходимо;
  • будьте рядом;
  • не заставляйте рассказывать о болезненном опыте;
  • не давайте советов, если не просят.

Напомним, РБК-Украина также рассказывало о том, почему возникает гастрит и как бороться с его проявлениями.

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Министерство здравоохранения Украины
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