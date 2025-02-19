Що таке панахида та коли вона звершується: пояснення ПЦУ

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Що таке панахида

У ПЦУ розповіли, що панахида - це молитва Церкви за спокій душ померлих. Слово "панахида" походить з грецької мови й буквально означає "всенощний спів".

"Річ у тім, що панахиди звершувались ще в катакомбній Церкві, переважно вночі, адже перші християни були гнаними в Римській імперії. Коли Церква стала вільною, вийшла з катакомб, то панахида стала богослужінням за покійних", - пояснили українцям.

Отже, нині панахида - це заупокійне богослужіння, під час якого:

молитовно поминають тих, хто завершив своє земне життя;

просять для них у Господа прощення гріхів та милості Божої.

"Ми вимолюємо у Бога прощення гріхів для покійних, тому що вони самі вже не можуть цього зробити. Таким чином ми виявляємо до них любов", - уточнили у Православній Церкві.

Тобто по суті, панахида - це наша жертва за померлу людину, яка вже не може брати участі у богослужінні та жертвувати за себе.

Коли звершуються панахиди

Згідно з інформацією ПЦУ, панахиди звершуються священнослужителями:

до поховання померлого християнина;

після його поховання (зазвичай - на 3-й, 9-й та 40-й день після смерті);

у день народження або тезоіменитства спочилого (в день іменин, день ангела);

у роковини смерті людини.

У день народження покійного молитви читаються на згадку того, що "як за життя його ми молилися разом із ним про його здоров'я, так і після смерті його молимося про його спасіння".

У день іменин (тезоіменитства) за покійного моляться, засвідчуючи, що пам'ятають його, і що любов людей до нього "не слабшає з часом, але щорічно оновлюється".

У день смерті моляться тому, що цей день є днем народження людини для життя вічного.

Крім того, загальноцерковне вшанування померлих відбувається у батьківські поминальні суботи. Їх упродовж року є кілька:

Троїцька;

М'ясопусна;

поминальні суботи Великого посту;

Радониця;

Димитрівська поминальна субота.

"Напередодні цих субот, ввечері п'ятниць, у храмах звершується особлива заупокійна служба - Парастас або Велика панахида. А вже в суботу, після Божественної літургії, звершується традиційна панахида з піднесенням заупокійних прохань", - розповіли у ПЦУ.

Тим часом не звершуються панахиди у храмах:

впродовж 12 днів від Різдва Христового до Богоявлення;

у перший тиждень Чотиридесятниці;

у Страсний тиждень;

у Світлий тиждень;

у великі свята.

Де можна звершувати панахиди

У Православній Церкві пояснили, що панахиди можуть звершуватись священнослужителями:

у храмі;

на місці поховання християнина;

в домі.

"Панахиду можна замовити у будь-якому храмі та в зручний час, попередньо домовившись зі священнослужителем. На панахиді можна молитися за одного чи багатьох померлих християн", - розповіли українцям.

Крім того, можна відслужити літію за померлими (слово "літія" у перекладі з грецької означає "посилене моління").

Ця служба - коротша за панахиду. Її так само звершує священник на прохання родичів (літія також може звершуватись в будинку, у храмі та на могилі).

Чи потрібно щось приносити у храм

У прес-службі ПЦУ розповіли, що конкретних церковних вимог про те, що можна (або ж варто) принести до храму на панахиду, немає.

"Головне, з чим маємо прийти до храму - це з молитвою, з любов'ю та потребою у спілкуванні з Богом. Відсутність можливості купити певні продукти або пожертвувати щось не є перешкодою для звершення панахиди, та й будь-якого іншого богослужіння", - наголосили у Церкві.

В цілому ж, за бажанням та за можливості (традиційно), люди:

приносять на панахиду певні продукти (хліб, воду, крупу, борошно, вино, олію тощо);

кладуть це на панахидний стіл.

"Ці добровільні пожертви йдуть на потреби храму, священнослужителів і нужденних", - уточнили у ПЦУ.

Наголошується, що на пожертву до храму, згідно з канонічними правилами, не приносять м'ясо та вироби з нього. Це пов'язано з тим, що "час старозавітних кривавих жертвоприношень завершився".

"Приходьте до наших храмів, моліться і за живих, і за спочилих. Якщо маєте запитання - не соромтесь ставити їх нашим священнослужителям, вони завжди вам допоможуть із роз'ясненням", - підсумували у ПЦУ.