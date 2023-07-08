Що таке обов’язковий платіж при призначенні субсидії: інструкція з розрахунку

Житлова субсидія призначається домогосподарствам за наявності різниці між розміром плати за житлово-комунальні послуги в межах соціальних норм та розміром обов’язкового платежу.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пенсійного фонду України (ПФУ).
Як зазначили у ПФУ, розмір обов’язкового відсотка платежу визначається для кожної сім’ї індивідуально і залежить виключно від розміру середньомісячного сукупного доходу домогосподарства на одну особу.
Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою, встановленою урядом.
Щоб визначити обов’язковий відсоток платежу, потрібно:
Для розрахунку розміру обов’язкового платежу обов’язковий відсоток платежу множиться на середньомісячний сукупний дохід домогосподарства.
"Такий підхід забезпечує принцип соціальної справедливості - що менші доходи домогосподарства, то меншим є відсоток обов’язкового платежу за житлово-комунальні послуги і, відповідно, більший розмір субсидії", - зазначили у ПФУ.
У складі домогосподарства двоє пенсіонерів. Інших доходів, крім пенсійних виплат, у членів домогосподарства немає.
Для розрахунку житлової субсидії враховані доходи, виходячи з розміру нарахованої пенсії за місяць, що передує місяцю, попередньому до місяця, з якого призначається житлова субсидія.
Дохід кожного з членів домогосподарства за 6 місяців:
Середньомісячний сукупний дохід домогосподарства за 6 місяців:
Середньомісячний сукупний дохід на одного члена домогосподарства становить:
Обов’язковий відсоток платежу розраховується за формулою:
Розрахунок розміру обов’язкового платежу для домогосподарства:
Розрахунок розміру субсидії:
Розмір плати за житлово-комунальні послуги розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням переліку та вартості житлово-комунальних послуг, якими користується домогосподарство, та кількості членів у його складі.
У держбюджеті на субсидії на оплату житлово-комунальних послуг у 2023 році передбачено 24,4 млрд грн. Очікується, що 1,7 млн сімей отримають таку допомогу. Середній розмір становитиме 1 189,3 гривень.
У червні Кабінет міністрів затвердив проведення експериментального проекту зі спрощення процедури звернення громадян за житловою субсидією та швидкого рішення щодо надання.