Что такое обязательный платеж при назначении субсидии: инструкция по расчету

Жилищная субсидия назначается домохозяйствам при разнице между размером платы за жилищно-коммунальные услуги в пределах социальных норм и размером обязательного платежа.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пенсионного фонда Украины (ПФУ).
Как отметили в ПФУ, размер обязательного процента платежа определяется для каждой семьи индивидуально и зависит исключительно от размера среднемесячного совокупного дохода домохозяйства на одного человека.
Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле, установленной правительством.
Чтобы определить обязательный процент платежа, необходимо:
Для расчета размера обязательного платежа обязателен процент платежа умножается на среднемесячный совокупный доход домохозяйства.
"Такой подход обеспечивает принцип социальной справедливости - чем меньше доходы домохозяйства, тем меньше процент обязательного платежа за жилищно-коммунальные услуги и, соответственно, больший размер субсидии", - отметили в ПФУ.
В составе домохозяйства двое пенсионеров. Других доходов кроме пенсионных выплат у членов домохозяйства нет.
Для расчета жилищной субсидии учтены доходы, исходя из размера начисленной пенсии за месяц, предшествующий месяцу, предыдущему к месяцу, из которого назначается жилищная субсидия.
Доход каждого из членов домохозяйства за 6 месяцев:
Среднемесячный совокупный доход домохозяйства за 6 месяцев:
Среднемесячный совокупный доход на одного члена домохозяйства составляет:
Обязательный процент платежа рассчитывается по формуле:
Расчет размера обязательного платежа для домохозяйства:
Расчет размера субсидии:
Размер платы за жилищно-коммунальные услуги рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом перечня и стоимости жилищно-коммунальных услуг, которыми пользуется домохозяйство, и членов в его составе.
В госбюджете на субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг в 2023 году предусмотрено 24,4 млрд. грн. Ожидается, что 1,7 миллиона семей получат такую помощь. Средний размер составит 1189,3 гривен.
В июне Кабинет министров утвердил проведение экспериментального проекта по упрощению процедуры обращения граждан за жилищной субсидией и скорейшего решения о предоставлении.