Що таке мультивалютний рахунок: його плюси та мінуси
Ми всі звикли, що за потреби можна оформити вклад в іноземній валюті чи відкрити валютний рахунок в доларах або євро. Проте останнім часом все популярнішими стають мультивалютні рахунки. З'ясуймо, що варто знати про цей тип банківських послуг і як ними скористатися в Україні чи за кордоном.
Особливості мультивалютних продуктів
Мультивалютний рахунок — це вид рахунку, що дає можливість здійснювати операції у різних валютах. Тобто отримувати, зберігати та витрачати кошти в гривнях, доларах, євро, злотих тощо. Також за бажанням їх можна легко конвертувати в межах рахунку.
У всьому іншому мультивалютний рахунок не відрізняється від звичайного. Тож дозволяє:
- отримувати, накопичувати та вкладати гроші;
- робити перекази та платежі;
- знімати готівку вдома чи за кордоном тощо.
Крім рахунку, існує також мультивалютний депозит. Це депозит, на якому можна зберігати гроші в декількох валютах одночасно. Зазвичай банки пропонують клієнтам три варіанти: гривня, долар і євро. Проте бувають і більш різноманітні пропозиції.
Мультивалютний вклад можна використовувати двома способами, кожен з яких має певні плюси та мінуси. Одні накопичують різні валюти в довільних пропорціях, щоб убезпечити себе під час коливань курсу. Інші — зберігають гроші, наприклад, у гривнях, адже тоді процентна ставка найвища. А за потреби конвертують їх в іншу валюту, не знімаючи з депозиту.
У чому переваги мультивалютних рахунків?
- Зручність. Достатньо мати один рахунок для операцій у різних валютах. Так набагато простіше відстежувати свої надходження та витрати, отримувати перекази з інших країн, подорожувати або купувати речі на іноземних сайтах.
- Відсутність зайвих конвертацій. На мультивалютний рахунок кошти зараховуються саме в тій валюті, в якій були надіслані. Завдяки цьому ви не витрачатимете гроші на комісію за додаткові конвертації.
- Зменшення витрат на банківські послуги. За обслуговування рахунків банки зазвичай беруть комісію. Тобто що більше рахунків, то більше витрат. Натомість один мультивалютний рахунок може замінити вам всі інші й зекономити ваші кошти.
- Гнучкість щодо платежів. Гроші дуже легко й швидко конвертуються у межах рахунку, що дає можливість оплачувати товари та послуги місцевою валютою.
Чи є недоліки?
Ми знайшли лише два мінуси мультивалютних рахунків. По-перше, не завжди поряд є банк, що пропонує цю послугу. Тобто доведеться витратити додатковий час на пошуки потрібної фінустанови. По-друге, сам процес оформлення мультивалютного рахунку може бути тривалим і складним. Особливо — в іноземному банку в малознайомій країні.
Та є варіант, як зробити це швидко та зручно.
Як відкрити мультивалютний рахунок?
Один із найбільш доступних способів відкрити мультивалютний рахунок — скористатися спеціальним мобільним додатком.
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Отже, мультивалютний рахунок — зручний фінансовий інструмент, що може зробити подорожі, відрядження або шопінг у різних країнах більш комфортними й вигідними. А отримати доступ до всіх його переваг вам допоможе ZEN.