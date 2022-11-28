Що таке мультивалютний рахунок: його плюси та мінуси

Ми всі звикли, що за потреби можна оформити вклад в іноземній валюті чи відкрити валютний рахунок в доларах або євро. Проте останнім часом все популярнішими стають мультивалютні рахунки. З'ясуймо, що варто знати про цей тип банківських послуг і як ними скористатися в Україні чи за кордоном.



Особливості мультивалютних продуктів

Мультивалютний рахунок — це вид рахунку, що дає можливість здійснювати операції у різних валютах. Тобто отримувати, зберігати та витрачати кошти в гривнях, доларах, євро, злотих тощо. Також за бажанням їх можна легко конвертувати в межах рахунку.

У всьому іншому мультивалютний рахунок не відрізняється від звичайного. Тож дозволяє:

отримувати, накопичувати та вкладати гроші;

робити перекази та платежі;

знімати готівку вдома чи за кордоном тощо.

Крім рахунку, існує також мультивалютний депозит. Це депозит, на якому можна зберігати гроші в декількох валютах одночасно. Зазвичай банки пропонують клієнтам три варіанти: гривня, долар і євро. Проте бувають і більш різноманітні пропозиції.

Мультивалютний вклад можна використовувати двома способами, кожен з яких має певні плюси та мінуси. Одні накопичують різні валюти в довільних пропорціях, щоб убезпечити себе під час коливань курсу. Інші — зберігають гроші, наприклад, у гривнях, адже тоді процентна ставка найвища. А за потреби конвертують їх в іншу валюту, не знімаючи з депозиту.

У чому переваги мультивалютних рахунків?

Зручність. Достатньо мати один рахунок для операцій у різних валютах. Так набагато простіше відстежувати свої надходження та витрати, отримувати перекази з інших країн, подорожувати або купувати речі на іноземних сайтах.

Відсутність зайвих конвертацій. На мультивалютний рахунок кошти зараховуються саме в тій валюті, в якій були надіслані. Завдяки цьому ви не витрачатимете гроші на комісію за додаткові конвертації.

Зменшення витрат на банківські послуги. За обслуговування рахунків банки зазвичай беруть комісію. Тобто що більше рахунків, то більше витрат. Натомість один мультивалютний рахунок може замінити вам всі інші й зекономити ваші кошти.

Гнучкість щодо платежів. Гроші дуже легко й швидко конвертуються у межах рахунку, що дає можливість оплачувати товари та послуги місцевою валютою.

Чи є недоліки?

Ми знайшли лише два мінуси мультивалютних рахунків. По-перше, не завжди поряд є банк, що пропонує цю послугу. Тобто доведеться витратити додатковий час на пошуки потрібної фінустанови. По-друге, сам процес оформлення мультивалютного рахунку може бути тривалим і складним. Особливо — в іноземному банку в малознайомій країні.

Та є варіант, як зробити це швидко та зручно.

Як відкрити мультивалютний рахунок?

Один із найбільш доступних способів відкрити мультивалютний рахунок — скористатися спеціальним мобільним додатком.

У цьому вам допоможе ZEN. Завантажуйте застосунок в App Store або в Google Play та вивчайте опції, як швидко оформити мультивалютний рахунок онлайн, просто у своєму смартфоні.

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Отже, мультивалютний рахунок — зручний фінансовий інструмент, що може зробити подорожі, відрядження або шопінг у різних країнах більш комфортними й вигідними. А отримати доступ до всіх його переваг вам допоможе ZEN.