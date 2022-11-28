Что такое мультивалютный счет: его плюсы и минусы
Мы привыкли, что при необходимости можно оформить вклад в иностранной валюте или открыть валютный счет в долларах или евро. Но в последнее время все более популярными становятся мультивалютные счета. Давайте выясним, что стоит знать об этом типе банковских услуг и как ими воспользоваться в Украине или за рубежом.
Особенности мультивалютных продуктов
Мультивалютный счет — это вид счета, который позволяет совершать операции в разных валютах. То есть получать, хранить и тратить деньги в гривнах, долларах, евро, злотых и т.д. Также по желанию их можно легко конвертировать в пределах счета.
В остальном мультивалютный счет не отличается от обычного. Так что позволяет:
- получать, копить и вкладывать деньги;
- делать переводы и платежи;
- снимать наличные дома или за границей.
Помимо счета есть также мультивалютный депозит. Это депозит, на котором можно хранить деньги в нескольких валютах одновременно. Обычно банки предлагают клиентам три варианта: гривна, доллар и евро. Но бывают и более разнообразные предложения.
Мультивалютный вклад можно использовать двумя способами, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Одни накапливают разные валюты в произвольных пропорциях, чтобы обезопасить себя при колебаниях курса. Другие хранят деньги, например, в гривнах, ведь тогда процентная ставка самая высокая. А при необходимости конвертируют их в другую валюту, не снимая с депозита.
В чем преимущества мультивалютных счетов?
- Удобство. Достаточно иметь один счет для операций в разных валютах. Так гораздо проще отслеживать свои поступления и расходы, получать переводы из других стран, путешествовать или покупать вещи на иностранных сайтах.
- Отсутствие излишних конвертаций. На мультивалютный счет средства зачисляются в той валюте, в которой были отправлены. Благодаря этому вы не будете тратить деньги на комиссию за дополнительные конвертации.
- Уменьшение расходов на банковские сервисы. За обслуживание счетов банки обычно берут комиссию. То есть чем больше счетов, тем больше расходов. Один мультивалютный счет может заменить вам все остальные и сэкономить ваши средства.
- Гибкость платежей. Деньги очень легко и быстро конвертируются в пределах счета, что позволяет оплачивать товары и услуги местной валютой.
Есть ли недостатки?
Мы нашли только два минуса мультивалютных счетов. Во-первых, не всегда рядом есть банк, предлагающий эту услугу. То есть придется потратить дополнительное время на поиски. Во-вторых, сам процесс оформления мультивалютного счета может быть долгим и сложным. Особенно в иностранном банке в малознакомой стране.
Но есть вариант, как сделать это быстро и удобно.
Как открыть мультивалютный счет?
Один из самых доступных способов открыть мультивалютный счет — воспользоваться специальным мобильным приложением.
В этом вам поможет ZEN. Загружайте приложение в App Store или Google Play и изучайте опции, как быстро оформить мультивалютный счет онлайн, прямо в своем смартфоне.
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Для регистрации в ZEN не нужно куда-то ехать, искать отделение или дополнительный пакет документов. Достаточно иметь загранпаспорт или ID-карту и 15 минут свободного времени.
Итак, мультивалютный счет — удобный финансовый инструмент, который может сделать путешествия, командировки или шопинг в разных странах более комфортными и выгодными. А получить доступ ко всем его преимуществам вам поможет ZEN.