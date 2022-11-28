Что такое мультивалютный счет: его плюсы и минусы

Мы привыкли, что при необходимости можно оформить вклад в иностранной валюте или открыть валютный счет в долларах или евро. Но в последнее время все более популярными становятся мультивалютные счета. Давайте выясним, что стоит знать об этом типе банковских услуг и как ими воспользоваться в Украине или за рубежом.

Особенности мультивалютных продуктов

Мультивалютный счет — это вид счета, который позволяет совершать операции в разных валютах. То есть получать, хранить и тратить деньги в гривнах, долларах, евро, злотых и т.д. Также по желанию их можно легко конвертировать в пределах счета.

В остальном мультивалютный счет не отличается от обычного. Так что позволяет:

получать, копить и вкладывать деньги;

делать переводы и платежи;

снимать наличные дома или за границей.

Помимо счета есть также мультивалютный депозит. Это депозит, на котором можно хранить деньги в нескольких валютах одновременно. Обычно банки предлагают клиентам три варианта: гривна, доллар и евро. Но бывают и более разнообразные предложения.

Мультивалютный вклад можно использовать двумя способами, и у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Одни накапливают разные валюты в произвольных пропорциях, чтобы обезопасить себя при колебаниях курса. Другие хранят деньги, например, в гривнах, ведь тогда процентная ставка самая высокая. А при необходимости конвертируют их в другую валюту, не снимая с депозита.

В чем преимущества мультивалютных счетов?

Удобство. Достаточно иметь один счет для операций в разных валютах. Так гораздо проще отслеживать свои поступления и расходы, получать переводы из других стран, путешествовать или покупать вещи на иностранных сайтах.

Отсутствие излишних конвертаций. На мультивалютный счет средства зачисляются в той валюте, в которой были отправлены. Благодаря этому вы не будете тратить деньги на комиссию за дополнительные конвертации.

Уменьшение расходов на банковские сервисы. За обслуживание счетов банки обычно берут комиссию. То есть чем больше счетов, тем больше расходов. Один мультивалютный счет может заменить вам все остальные и сэкономить ваши средства.

Гибкость платежей. Деньги очень легко и быстро конвертируются в пределах счета, что позволяет оплачивать товары и услуги местной валютой.

Есть ли недостатки?

Мы нашли только два минуса мультивалютных счетов. Во-первых, не всегда рядом есть банк, предлагающий эту услугу. То есть придется потратить дополнительное время на поиски. Во-вторых, сам процесс оформления мультивалютного счета может быть долгим и сложным. Особенно в иностранном банке в малознакомой стране.

Но есть вариант, как сделать это быстро и удобно.

Как открыть мультивалютный счет?

Один из самых доступных способов открыть мультивалютный счет — воспользоваться специальным мобильным приложением.

В этом вам поможет ZEN. Загружайте приложение в App Store или Google Play и изучайте опции, как быстро оформить мультивалютный счет онлайн, прямо в своем смартфоне.

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Бесплатное обслуживание для украинцев в течение 365 дней.

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Для регистрации в ZEN не нужно куда-то ехать, искать отделение или дополнительный пакет документов. Достаточно иметь загранпаспорт или ID-карту и 15 минут свободного времени.

Итак, мультивалютный счет — удобный финансовый инструмент, который может сделать путешествия, командировки или шопинг в разных странах более комфортными и выгодными. А получить доступ ко всем его преимуществам вам поможет ZEN.