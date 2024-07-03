Що таке лист-запит до роботодавця та як його правильно скласти: поради рекрутера

Що таке лист-запит до роботодавця

Фактично лист-запит - це ваше звернення до роботодавця, за допомогою якого ви можете дізнатися про відкриті вакансії в компанії та прорекламувати себе як спеціаліста.

"Ваша задача - надіслати такий лист у компанію, запитуючи про можливі вакансії, які можуть бути. Але не забувайте, що він відрізняється від супровідного. Лист-запит ви надсилаєте, коли немає відкритої вакансії на сайтах з пошуку роботи, а ви використовуєте можливу спробу працевлаштування до компанії вашої мрії", - зауважує Наталія.

Як правильно написати лист-запит

Вступ і мета

Відобразіть ваш запит у кількох реченнях, пишучи лаконічно та по суті. Ви також можете додати де кілька фактів, які знаєте про компанію та чому зацікавлені працювати саме тут.

З чого складається лист-запит до роботодавця (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Навички, освіта й досвід

У цьому блоці розкажіть про те, що ви вмієте робити, де ви здобули професійну освіту. Можна також вказати додаткові курси чи тренінги, які ви проходили для вдосконалення своїх умінь.

Напишіть також про свої компетенції, які стануть у пригоді в компанії, куди пишете.

З чого складається лист-запит до роботодавця (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Заклик до дії

Наталя радить завершити лист пропозицією про телефонний дзвінок чи зустріч, щоб обговорити вашу потенційну співпрацю. Ви також можете прикріпити своє резюме, аби роботодавець чи рекрутер могли детальніше ознайомитися.

З чого складається лист-запит до роботодавця (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Як оформити лист-запит

Наталя наголошує, що лист повинен бути написаний у діловому стилі.

"Не пишіть забагато. Достатньо буде однієї сторінки. Використовуйте один шрифт та один кегль протягом всього листа. Перед тим, як відправляти листа, перевірте його на орфографічні та граматичні помилки", - радить кар'єрна консультантка.