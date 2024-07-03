RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Что такое письмо-запрос к работодателю и как его правильно написать: советы рекрутера

Что такое письмо-запрос к работодателю (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Не всегда компании освещают все открытые вакансии на сайтах по поиску работы. Для того чтобы узнать о них, вы можете обратиться к работодателю с письмом-запросом.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на карьерную консультантку Наталью Поставную.

Что такое письмо-запрос к работодателю

Фактически письмо-запрос - это ваше обращение к работодателю, с помощью которого вы можете узнать об открытых вакансиях в компании и прорекламировать себя как специалиста.

"Ваша задача - отправить такое письмо в компанию, спрашивая о возможных вакансиях, которые могут быть. Но не забывайте, что оно отличается от сопроводительного. Письмо-запрос вы посылаете, когда нет открытой вакансии на сайтах по поиску работы, а вы используете возможную попытку трудоустройство в компанию вашей мечты", - отмечает Наталья.

Как правильно написать письмо-запрос

  • Введение и цель

Отразите ваш запрос в нескольких предложениях, сообщая лаконично и по существу. Вы также можете добавить несколько фактов, которые знаете о компании и почему заинтересованы работать именно здесь.

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

  • Навыки, образование и опыт

В этом блоке расскажите, что вы умеете делать, где вы получили профессиональное образование. Можно также указать дополнительные курсы или тренинги, которые проходили для совершенствования своих умений.

Напишите также о своих компетенциях, которые пригодятся в компании, куда пишете.

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

  • Призыв к действию

Наталья советует завершить письмо предложением о телефонном звонке или встрече, чтобы обсудить ваше потенциальное сотрудничество. Вы также можете прикрепить свое резюме, чтобы работодатель или рекрутер могли более подробно ознакомиться.

Из чего состоит письмо-запрос к работодателю (фото: linkedin.com/in/natalia-postavna)

Как оформить письмо-запрос

Наталья отмечает, что письмо должно быть написано в деловом стиле.

"Не пишите слишком много. Достаточно будет одной страницы. Используйте один шрифт и один кегль в течение всего письма. Перед тем, как отправлять письмо, проверьте его на орфографические и грамматические ошибки", - советует карьерная консультантка.

Раньше мы рассказывали, какая разница между резюме и CV и как их правильно составлять.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Поиск работыРабота в Украине